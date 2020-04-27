Лебезивший перед Трампом Климкин покатил бочку на США

27.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин раздраженно отреагировал на совместное заявление президентов США и России по случаю 75-й годовщины встречи союзных войск на Эльбе.

В вызвавшем недовольство Климкина заявлении Владимира Путина и Дональда Трампа говорилось, что встреча советских и американских солдат на мосту через Эльбу была примером того, как две страны могут отложить в сторону противоречия и сотрудничать во имя общей цели.

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Климкин на своей странице в Facebook потребовал реакции МИД Украины. «Я уже не понимаю, почему все как воды в рот набрали. Легендарное фото, которое обошло мир: 25 апреля 1945 года украинец Александр Сильвашко встречается с американцем Робертсоном.

25 апреля 2020 года Путин с Трампом подписывают по этому поводу совместное заявление, позволяя России монополизировать победу во Второй Мировой. Это примерно как заявление про печенегов и половцев, только в разы хуже: присвоить всё себе, создавая скрепы внутри России, а теперь и в мире. Свою историю нужно защищать без всякой «политкорректности». Чем больше мы будем молчать, стараясь не раздражать Россию, тем более нашего прошлого будут у нас воровать», – призвал Климкин.

Украинский телеведущий Алексей Молчанов упрекнул Климкина в непоследовательности. «Задам вопрос Павлу Климкину. Господин министр иностранных дел, почему вы пять лет как в рот воды набрали, и не озвучивали этого беспокойства в юбилейные 70 лет Победы над фашизмом, нацизмом?» – прокомментировал Молчанов.