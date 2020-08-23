Лечение исторического склероза: Как извращают роль СССР в разгроме Японии

23.08.2020, Москва, Александр Ростовцев

3 сентября наша страна будет отмечать День воинской славы – 75-летие капитуляции милитаристской Японии и победоносного завершения Второй Мировой войны.

До начала холодной войны мировые державы, бывшие союзники по антигитлеровской и антияпонской коалиции в основном придерживались объективных оценок о вкладе каждой из сторон в победу над общим врагом. Но уже после известной Фултонской речи Черчилля, США и Великобритания вместе с государствами-сателлитами начали активно переписывать историю, отводя себе главную роль победителя и уничижительно высказываясь о роли СССР в разгроме фашистской Германии и милитаристской Японии.

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Кроме всего прочего и в самой Японии на официальном уровне стали всё чаще заговариваться о «советской агрессии против нейтральной Японии с целью захвата её исконных территорий», переводя вопрос о варварских ядерных бомбардировках городов Хиросима и Нагасаки в область суровой политической шизофрении.

Так, в США считают ядерные бомбардировки решающим фактором, принудившим японское правительство к капитуляции, а в самой Японии общественное мнение обработали до стадии каши в головах, когда многим обывателям уже не ясно, кто именно уничтожил два города вместе с жителями в атомном пламени, а то и вовсе произносятся смутные намёки, будто бомбы «Толстяк» и «Малыш» на головы японцам сбросил СССР.

Для нас, потомков победителей, важны не политические игры в перетягивание одеяла, а историческая правда. И приписывание себе чужих заслуг нам не нужно, как и навешивание собак со стороны бывших врагов и союзников.

Начнём с «бедной овечки» Японии, которую якобы обидел «злой волк» СССР, «вероломно напав, чтобы завладеть исконно-японскими территориями».

Начать надо, видимо, с того, что поражение Японии в сентябре 1945 года началось с длинной и долгой череды побед.

В период между окончанием Первой и началом Второй Мировой войн, японская империя чувствовала себя прекрасно, проводя политику экспансионизма на Дальнем Востоке. В сферу её влияния входила обширная островная территория Микронезии к северу от Австралии, Корея, китайские порты Рёдзюн (Порт-Артур, после сдачи его царским правительством в ходе русско-японской войны) и Циндао. Но хотелось большего.

Несмотря на то, что площадь Японии с захваченными территориями суммарно превосходила Европу, с ресурсами на них было туговато. Поразительно, но японцы умудрились захватить территории без полезных ископаемых.

Ресурсный голод заставил амбициозный режим Токио выдвинуть перед собой сверхзадачу: поставить Азию под свой полный контроль.

Среди очевидных целей были Китай, раздираемый гражданской войной, а также колонии: французский Индокитай, британские Малайя и Бирма, голландская Индонезия и американские Филиппины, где можно было разжиться нефтью, бокситами, каучуком и другим добром.

Используя оккупированный Китай как стартовую площадку, самураи запланировали изгнать из колониальных стран Азии европейцев с американцами, установив на их территориях марионеточные режимы, чтобы затем сшить захваченное пространство в «Великую Восточноазиатскую сферу сопроцветания».

Началом великой японской экспансии стало вторжение в Северный Китай и учреждение марионеточного государства Маньчжоу-го в 1931 году. За ним последовала интервенция в Нанкин в 1936 году (вылившаяся в кровавую резню, в ходе которой всего за несколько дней японскими солдатами было убито от 200 до 500 тысяч мирных жителей), захват Пекина и часть территорий к северу от китайской столицы в 1937 году.

мемориал жертвам нанкинской резни

японская цивилизация стучится в китайские дома

выживший в нанкинской резне ветеран-китаец расстреливает чемпиона по рубке голов

В «сферу сопроцветания» должна была войти и богатая природными ресурсами Сибирь, в связи с чем в 1939 году японцы устроили провокации на озере Хасан и реке Халхин-Гол, решив попробовать силы РККА, что закончилось для агрессора позорным фиаско.

В 1940 году, дождавшись поражения Франции в молниеносной войне с гитлеровской Германией, Япония оккупировала французские колонии в Индокитае, втянув в сферу своей деятельности королевство Сиам (Таиланд), и начала вторжение в британские и американские колонии.

Видя, как по Восточной и Юго-Восточной Азии расползаются щупальца японского спрута, обеспокоенные американцы в 1940 году принялись вводить всевозможные санкции против Токио, а в ноябре 1941 года – нефтяное эмбарго, что стало для самураев «казус белли» и поводом для воздушной атаки на американскую ВМБ Перл-Харбор.

Но была в этой бочке мёда и мощная ложка дёгтя – подписание между СССР и Германией Пакта о ненападении в 1939 году, из-за чего Япония крепко осерчала на Гитлера и даже разорвала Антикоминтерновский пакт, заключенный в 1936 году.

Прекрасно понимая, что лезть в Сибирь без помощи Гитлера нечего и думать, в апреле 1941 года Токио подписал с Москвой Пакт о нейтралитете.

Несмотря на этот документ, во время Великой Отечественной войны Квантунская группировка японских вооружённых сил постоянно угрожала агрессией СССР из Маньчжоу-го, и даже в роковые дни, когда на полях сражений решалась судьба нашей Родины, вдоль границы в Забайкалье и на Дальнем Востоке нам приходилось держать значительные воинские соединения, постоянно опасаясь внезапного удара.

На море японские военные позволяли себе топить советские торговые суда без всяких церемоний.

Победы в битвах за Москву и за Сталинград ослабили угрозу нападения с Востока, а переломным моментом стало поражение фашистов на Курской дуге, толкнувшее Токио искать контакты с Москвой.

Военно-политическое руководство Японии, потерпевшее ряд чувствительных поражений от англо-американцев на Тихом океане в битвах при Гуадалканале и Мидуэее, быстро смекнуло, что проигрыш неминуем, но он может быть не сокрушительным, если сейчас избежать войны на два фронта.

В Токио вполне обоснованно полагали, что в конце войны будут возрастать противоречия между союзниками по антигитлеровской коалиции, и стремились их использовать.

Японское руководство решило, что сначала следует договориться с СССР, отдав за мир оккупированный Южный Сахалин и острова Курильской гряды. Обезопасив себя от войны с Красной Армией, японцы планировали и дальше сражаться с англо-американцами за метрополию, добиться капитуляции на почётных условиях, доведя ситуацию до стратегического тупика через нанесение противнику неприемлемого ущерба.

За территориальные уступки Япония была намерена потребовать от СССР гарантий нейтралитета и – внимание! – поставок нефти в обход американского эмбарго.

Однако в 1943 году, уже после победы на Курской дуге, в Тегеране прошла конференция глав СССР, США и Великобритании, на которой западные союзники получили от Сталина гарантию вступления СССР в войну против Японии в течение полугода после победы над Германией.

Союзники были так заинтересованы в участии Красной Армии в войне с Японией, что даже помощь по ленд-лизу, до этого шедшая в нашу страну прерывистым ручейком, на этот раз хлынула в полную силу.

Следует добавить, что советское руководство, несмотря на соблазнительные предложения союзников поживиться японскими территориями в качестве компенсации, твёрдо отказалось от любых аннексий, заявив лишь о стремлении вернуть Южный Сахалин и переданные в 1875 году Курилы.

До второй половины 1943 года мнения о перспективах войны с Японией в американских верхах колебались между двумя полюсами. Среди оптимистов, полагавших, что военная мощь Америки окрепла до такой степени, что она способна самостоятельно сокрушить Японию, числился командующий объединёнными силами на Тихом океане генерал Дуглас Макартур. Противоположной позиции придерживался командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Честер У. Нимитц, пришедший к неутешительному выводу на основании анализа ошибок десантных операций, что за высадку на японские острова Америка умоется кровью.

В конце концов, в Вашингтоне пришли к выводу, что в масштабных сухопутных операциях против японских войск должны участвовать те, у кого накопился огромный опыт их проведения – Красная Армия. Себе же американцы отвели те же задачи, что и прежде: бомбардировки и война на море.

По самым скромным подсчётам, ведение сухопутной войны против Квантунской группировки (1,5 миллиона штыков) и на островах метрополии, обошлось бы США в 1–1,5 миллиона человеческих потерь, многие миллиарды долларов и несколько лет ожесточённой войны. С японской стороны потери могли достигнуть 10 миллионов гражданских и военных.

Как известно, Маньчурская операция советских войск длившаяся всего 11 дней – с 9 по 20 августа 1945 года – завершилась полным разгромом Квантунской группировки. СССР вступил в войну с Японией, за три месяца до начала боевых действий денонсировав Пакт о нейтралитете согласно своим союзническим обязательствам. И это событие сберегло жизни не только миллионов американских солдат, но и миллионов японцев. Так что ни о каком «вероломстве» и речи быть не может.

В США, тем не менее, утверждают, что Квантунская группировка к лету 1945 года была сильно потрёпана и ослаблена, и только два атомных удара американских ВВС по японским городам заставили самураев сложить оружие и капитулировать.

В поддержку своей версии американцы приводят речь японского императора Хирохито, произнесённую им 15 августа 1945 года, в полдень. В ней император упоминает некое «использованное противником сокрушительное оружие».

Из этой монаршей речи американцы и их союзники делают далеко идущие выводы, будто Хирохито объявил капитуляцию, хотя из обращения этого не вытекает, и что там конкретно за оружие – тоже непонятно.

Да и как могло повлиять на военный потенциал Японии уничтожение двух малозначащих со стратегической точки зрения городов?

При этом забывается, что император Хирохито толкнул ещё одну речь, но уже 17 августа 1945 года, в которой было чётко сказано, что «вступление Советского Союза в войну против нашей империи ставит нас перед необходимостью ради спасения государства сложить оружие».

Как говорится, почувствуйте разницу.

победители самураев на реке Халхин-Гол

Есть и другие интересные обстоятельства. Де-факто, единственной преградой для использования ядерных бомб американскими военными был президент Франклин Д. Рузвельт. Но в 1945 году президент умер, и на его место пришёл откровенный ястреб Трумэн, развязавший руки любителям размахивать ядерной дубиной.

В современных американских исторических исследованиях, опирающихся на документальные источники, не прослеживается взаимосвязь атомных бомбардировок с принуждением Японии к капитуляции. В известной речи Трумэна, последовавшей вслед за взрывом бомбы «Малыш» над Хиросимой, американский президент прямо заявляет, что это «месть за Перл-Харбор».

бомба “Малыш”, взрыв, разрушения в Хиросиме

А если брать политический аспект ядерных бомбардировок японских городов, то они имели чёткую направленность на запугивание советского руководства с толстым намёком – кто именно будет править миром после окончания войны.

Таким образом, любые попытки принизить вклад СССР в разгром Японии, также нытьё о «вероломном нападении» являются политическими инсинуациями. А уж «исконно-японскими» территории Южного Сахалина и островов Курильской гряды никогда не были. Южный Сахалин был отторгнут от России по результатам русско-японской войны, а Курилы вообще передавались Японии как знак мирных отношений, которым не суждено было завязаться.

Не следует забывать, что Япония продолжала вынашивать агрессивные планы против нашей страны и до вступления СССР в войну. Аккурат накануне начала боевых действий в Маньчжурии, начальник управления химико-биологического оружия Квантунской группировки Сиро Исии получил из Токио приказ – подготовить к применению десятки тонн специально выращенных блох, заражённых сибирской язвой. И эта опасность была куда страшнее, чем атомные бомбардировки.

японский боеприпас с заражёнными блохами

Точно так же несостоятельны обвинения Токио о чудовищных страданиях японских военнопленных в советском плену. Претензии эти имеют свойство перекладывать вину с больной головы на здоровую.

Плен, конечно же, не отдых в деревне у дедушки, но японские военнопленные в СССР получали всё необходимое, что дало возможность большинству вернуться домой. И уж точно японским военнопленным в СССР не рубили головы за попытку к бегству, не подвергали истязаниям за малейшие нарушения режима содержания, не морили голодом и не проводили над ними медицинских экспериментов, как это делали самураи над гражданским населением Манчьжоу-го и военнопленными.

японцы взяли в плен военнослужащих Саффолкского пехотного полка

японские солдаты отрабатывают приёмы штыкового боя на военнопленных

отрубание голов белым военнопленным

изможденные американцы в японском лагере для военнопленных

японские военнопленные в СССР

японская художественная самодеятельность в советском лагере для военнопленных

Не менее интересно, что и в Китае в последние годы идёт перетягивание одеяла на себя с принижением роли СССР в разгроме Японии.

В Пекине выработали альтернативный взгляд на исторические события, согласно которому Советская Армия одержала лёгкую победу над Квантунской группировкой, якобы серьёзно ослабленной действиями китайских партизан.

Эта версия настолько же нелепа, насколько амбициозна.

К августу 1945 года на Дальневосточном ТВД в Маньчжурии была сосредоточена группировка противника, насчитывавшая 1,5 миллиона солдат и офицеров, более тысячи танков, более 7 тысяч артиллерийских орудий и около 2 тысяч самолетов. Квантунская группировка состояла из опытных и хорошо мотивированных японских военнослужащих. Вдоль границ Советского Союза и Монгольской Народной Республики японцы оборудовали 17 укрепрайонов, в которых насчитывалось более 4,5 тысяч долговременных сооружений. Что могли противопоставить этой мощи разрозненные горстки китайских повстанцев без тяжёлого вооружения?

Действительно, китайское население оказывало отпор японским оккупантам. В Маньчжоу-го с 1932 года действовали многочисленные партизанские отряды, собранные в 1935 году в Северо-Восточную объединённую антияпонскую армию, полностью разгромленную интервентами в 1941 году.

Похоже, в Пекине стали забывать, что победа коммунистических сил Мао Цзедуна в гражданской войне состоялась только благодаря помощи СССР и передаче китайцам трофейной амуниции и имущества разгромленной Квантунской группировки, да и марионеточное государство Маньчжоу-го прекратило своё существование 18 августа 1945 года, в то время, когда советские солдаты подавляли последние очаги сопротивления японских гарнизонов.

Главное, что мы помним, кто внёс решающий вклад в разгром врага на Дальнем Востоке, и при необходимости можем освежить память особо забывчивым. Видимо, пришло время.