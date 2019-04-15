Лед тронулся: на Украину экстрадировали ключевого свидетеля по будущему делу Порошенко

15.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

На Украину 15 апреля экстрадировали из Германии бывшего нардепа и предпринимателя Дмитрия Крючкова, одного из ключевых свидетелей в делах о коррупционных преступлениях Петра Порошенко и его окружения, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Сообщается, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сразу же по прибытии задержали Коючкова в международном аэропорту «Борисполь».

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«Детективы НАБУ задержали чиновника в международном аэропорту „Борисполь“. В течение 48 часов с момента задержания суд должен избрать ему меру пресечения», — сказано в сообщении Нацбюро.

Как сообщает НАБУ на странице в Фейсбук, Крючкова, подозревают в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн. Отмечается, что детективы НАБУ по согласованию с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) будут настаивать на содержании подозреваемого под стражей с альтернативой залога в размере 346,22 млн грн.

Ранее сегодня руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что по прибытию в Украину Крючкову будет предоставлена охрана, предъявлено подозрение и подано ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Напомним, что весной прошлого года он был задержан в Германии по запросу НАБУ, но затем вышел на свободу под залог, и жил в Мюнхене. НАБУ ведет расследование о хищениях в «Запорожьеоблэнерго» порядка 1,4 млрд гривен. В причастности к мошеннической схеме по выводу денег из компании подозревается Крючков.

Как сообщалось, журналисты-расследователи телепрограммы «Схемы: коррупция в деталях — RFERL» раскопали информацию о том, что экс-нардеп Крючков через руководимую им компанию «Энергомережа» в 2015 году организовывал схемы выведения средств из государственных энергоснабжающих компаний (облэнерго) в интересах народного депутата из фракции «Блок Петра Порошенко» и правую руку нынешнего президента Игоря Кононенко, которого называют «смотрящим» за украинской энергетикой.

Под неофициальным управлением компании «Энергомережа» находились несколько облэнерго, компания «Центрэнерго», «Киевэнерго-холдинг» и ряд ТЭЦ, включая Одесскую и Николаевскую.

Позже Крючков порвал с Кононенко, и рассказал СМИ о схемах, с помощью которых окружение Порошенко выводило из государственных предприятий огромные деньги.

Крючков также входит с совет кредиторов «Центрэнерго» и по-сути, заблокировал через суд приватизацию этого объекта, которая, по его словам, планировалась в пользу людей Кононенко.

Позже «Схемы» обнародовали информацию, что многомиллионные доходы от деятельности возглавляемой Крючковым «Энергомережи» получили президент Порошенко, глава его администрации Игорь Райнин и Игорь Кононенко.

8 марта 2019 года Крючков отказался от статуса политического беженца в Германии и написал заявление в Федеральное ведомство юстиции этой страны о согласии на выдачу украинской стороне. С тех пор, то есть, уже больше месяца, он ожидал экстрадиции в Мюнхене.

«Немцы в шоке от происходящего — Крючкова никто не забирает. Только после того, как украинские журналисты начали звонить в Генпрокуратуру и интересоваться, почему тормозится экстрадиция Крючкова, процесс сдвинулся с мертвой точки. По законодательству, у правоохранителей есть 40 дней на экстрадицию. Но, как удалось узнать из своих источников, в Генпрокуратуре дело Крючкова «стояло на контроле» до 26 апреля. То есть, его не хотели приводить в Украину до окончания выборов», — жаловалась ранее киевскому изданию «Страна» помощник Крючкова Светлана Кузьминская.

Окружение Дмитрия Крючкова сообщает, что тот намерен сотрудничать со следствием. Крючков планирует также дать интервью СМИ, в которых подробно расскажет о действующих в украинской энергетике схемах и причастности к ним первых лиц страны.

В то же время несколько нардепов уже заявило об опасности, которая может угрожать жизни Крючкова, и обратились к министру МВД Арсену Авакову с просьбой обеспечить его безопасность.