Лед тронулся: В Госдуме примут делегацию из Грузии

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В конце сентября делегация общественности Грузии поедет в Москву. Делегацию будет принимать Комитет Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Впервые состоится встреча в таком необычном формате между представителями двух стран, у которых нет даже дипломатических отношений. На вопросы «ПолитНавигатора» отвечает вошедший в состав делегации координатор общественного союза «Новое социалистическое движение Грузии» Темур Пипия.

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На днях вы анонсировали предстоящую поездку делегации общественности Грузии в Москву. Расскажите подробнее о целях визита.

– В конце сентября в Москву поедут представители общественности Грузии. Главной целью московской встречи является обсуждение вопросов гуманитарного и экономического характера, которые накопились за эти годы.

Это вопросы, касающиеся множества граждан Грузии. Визовый режим, действующий со стороны России, отсутствие прямых авиарейсов между Россией и Грузией, десятилетиями замороженный потенциал взаимовыгодных экономических отношений, отсутствие единой культурной политики, что наносит глубокие раны нашему многовековому единому пространству – все эти проблемы будут обсуждены.

Главными организаторами встречи с российской стороны выступают Комитет Государственной Думы РФ по делам СНГ и Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова. Примечательно, что координатором этого действа от Комитета является София Чачия, россиянка грузинского происхождения.

– Довольно объёмный круг вопросов. Насколько одна встреча, пусть на таком высоком уровне, позволит решить эти вопросы?

На первой встрече будем касаться самых актуальных проблем, которые можно решить уже сейчас. К примеру, проблем снятия или существенного облегчения визового режима для граждан Грузии и восстановления прямых авиарейсов.

Мы также попросим рассмотреть вопрос о создании постоянно действующей формы общения, формы народной дипломатии. Насколько это удастся, покажет время. Во всяком случае, факт встречи уже будет весьма положительным событием. Ведь между нашими странами нет даже дипломатических отношений!

– Насколько состав делегации будет представлять общественность Грузии?

Делегация действительно представляет широкую грузинскую общественность, потому, что по составу она является разнообразной. В состав делегации входят люди широкого спектра взглядов – от правоконсервативных до левосоциалистических, бизнесмены и представители культуры.

Могу назвать несколько фамилий: лидеры консервативной партии и координаторы ресурса «Альт-Инфо» Георгий Кардава и Шота Мартиненко, молодой политолог, кандидат политических наук Ираклий Убилава, член правления партии «Европейские социалисты» Виктор Цаава, известный специалист и профессионал по международным отношениям, доктор наук Васил Капанадзе…

– И как сумели «ужиться» вместе столь радикально отличающиеся взглядами представители общества?

Собраться в таком составе не составило больших трудностей. Дело в том, что мы все однозначно соглашаемся в необходимости восстановления не просто дружеских с Россией отношений, а долгосрочных союзнических отношений.

Мы также согласны с тем, что Грузия не сможет решить ни одну стоящую перед ней мало-мальски масштабную проблему и социального, и экономического характера, также проблему мира и безопасности без стратегического союза с РФ.

Впрочем, в этих вопросах и маленькой Грузии есть что предложить российской стороне. Последние события в регионе воочию это доказали.

– Как официоз Грузии будет воспринимать такую активность со стороны представителей общественности, согласована ли с руководством Грузии поездка?

Инициатива наладить еще одну линию взаимоотношений между нашими странами действительно исходит от «низов». Она не согласована с политическим руководством страны, но в делегации собрались люди, лояльные к правящей «Грузинской мечте».

Мы полностью одобряем сдержанную и продуманную внешнюю политику правительства Гарибашвили по минимизации угроз для безопасности Грузии и для региона в целом.

Но мы также хотим внести свой вклад в дело стабилизации ситуации и, особенно, в дело облегчения экономических и социальных проблем, что стоит перед населением Грузии. Надеемся, что наши старания адекватно будут восприняты и поддержаны политическим руководством.

– Вы сказали о создании постояннодействующей грузино-российской площадке народной дипломатии, чтобы сентябрьская встреча приняла регулярный и целенаправленный характер. Какие имеются шансы осуществить эту идею в условиях, когда нет даже дипломатических отношений между РФ и Грузией?

Именно в таких условиях должна эта идея осуществиться, чтобы как-то возместить отсутствие межгосударственных отношений. Я не профессиональный дипломат, но имею определенный опыт, и в составе нашей делегации есть люди – Капанадзе, Убилава – хорошо разбирающиеся в таких вопросах.

Мы будем предлагать работать в таком формате и со временем придать общению системный характер и надеемся, что ответ будет положительным потому, что похожей практикой Комитет по делам СНГ уже занимался, а Фонд Горчакова прямо что специализируется по таким делам.

Идея создания постояннодействующей грузино-российской площадки народной дипломатии родилась еще в 2015 году, и ее катализатором стали киевские события 2014 года. Мы этот вопрос обсуждали еще тогда с некоторыми друзьями из Комитета Госдумы по делам СНГ.

Неполной, но успешной материализацией этой идеи стали регулярные контакты Комитета по делам СНГ с депутатами парламента Грузии от партии право-консервативного толка «Альянс патриотов».

Теперь пришло время расширить формат общения и придать ему регулярный, системный и долгосрочный характер.

Примечательно, что общественность Литвы под руководством политического узника и профессионального дипломата Альгирдаса Палецкиса и белорусская сторона опередили нас и уже приступили к осуществлению аналогичного формата народной дипломатии.

– Еще один вопрос, но касающийся другой темы: после трехлетнего перерыва открылись некоторые контрольно-пропускные пункты на линии разграничения Грузии с Южной Осетией. Как оцениваете такое решение осетинкой стороны?

Очень положительно! Представьте сами, открытие пропускных пунктов означает возможность приехать в свои дома, оставаться там сколько нужно, навестить могилы, вернуться обратно, навестить родственников, приехать в Тбилиси, чтобы лечиться, получить пенсии и пособия.

То есть открылся доступ к множеству элементарных благ для грузинского (да и осетинского) населения Южной Осетии.

Хотим поблагодарить руководство Южной Осетии за принятое решение и призвать максимально сдержанно отнестись к провокациям радикальной грузинской оппозиции и встать гораздо выше – на уровень интересов наших братских народов.

Мы также знаем о конкретной положительной роли членов Комитета ГД РФ по делам СНГ в вышеупомянутом благом деле за что им отдельное спасибо.

– Спасибо за интервью!

Спасибо за возможность выходить на страницы вашего портала. Выражаем уверенность, что мир и добро очень скоро восторжествуют, и наши народы вновь благополучно будут жить под обшей счастливой крышей.