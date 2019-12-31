«Лед тронулся» – Затулин о гражданстве РФ для украинцев

31.12.2019, Москва, Владимир Гладков

В российском правительстве появилось понимание необходимости упрощения условий выдачи гражданства российским соотечественникам.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас в Думе продолжалась невидимая, незаметная для широкой общественности борьба за принятие законов по гражданству, которые упростили бы нашим соотечественникам возможность его получения. Не могу сказать, что по итогу года мы достигли очень больших успехов, но, во всяком случае, лёд тронулся», – заявил парламентарий.

Он напомнил, что после 2014 года в Россию въехало 2.5 миллиона граждан Украины, половина из которых к настоящему времени не обладают каким-либо статусом, кроме статуса иностранца, въехавшего из страны с безвизом, которые на 91-й день должны уехать из РФ на следующие три месяца.

«И вот так он ездит туда-сюда. Когда дело касается страны, в которой нет таких проблем, как на Украине, ещё можно как-то объяснить эту систему. Но когда дело касается людей из Украины, объяснить её очень сложно, потому что людям этим некуда ехать – они потому-то и приехали в Россию, что не хотят на Украине быть призванными в ряды ВСУ, отвечать за свои взгляды иди за то, что они говорят на русском языке и так далее.

Мы говорим: давайте именно для них, для граждан Украины сделаем такую преференцию. Во-первых, давайте скажем, что они не должны выезжать через 90 дней, а если и есть проблема, чтобы удостоверить, что они на самом деле ведут себя хорошо и находятся в нашей стране, и нет к ним претензий, путь они на 91-й день приходят здесь, в России, в соответствующий орган и говорят: мы тут. Ставят им штампик, и они пошли дальше и проживают здесь. Потому что есть мотивированные основания к тому, что они выехать обратно (с Украины – ред.) не могут», – объяснил Затулин.