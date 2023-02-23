«Лед тронулся»: журналист Суконкин о разрешении проблемы дефицита снарядов у ЧВК «Вагнер»

Представители ЧВК «Вагнер» смогли добиться прогресса в разрешении актуальной для всего фронта проблемы — поставки боеприпасов. Данную точку зрения в своем Telegram-канале озвучил военный писатель и журналист Алексей Суконкин.

Публицист уверен, что структуры Министерства обороны должны выполнять свои функции самостоятельно, не заставляя участников СВО выносить проблемы снабжения в информационное пространство.

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«Согласимся, что это совершенно ненормальная ситуация, когда для того, чтобы заставить МО РФ выполнять взятые на себя обязательства, боевой «дружине» Вагнера приходится выносить конфликт в информационное поле, устраивать всенародный флэш-моб #дайснарядывагнерам, тем самым заставляя военных чиновников взяться за исполнение своих должностных обязанностей», — отметил писатель.

Суконкин считает, что успешное разрешение проблемы «снарядного голода» у ЧВК «Вагнер» не гарантирует стабильное снабжение других российских добровольческих формирований.

«Хорошо, вот ЧВК «Вагнер» через такой путь, но смог добиться поставки боеприпасов. А как быть другим структурам, выполняющим задачи специальной военной операции?

Как сказал президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию, «их (добровольческих отрядов) столько, что я не берусь перечислять всех». И ведь они все нацелены на результат. А как его достичь, если “единственный поставщик” боеприпасов фактически игнорирует заявки, и эти заявки на свой страх и риск обеспечивают (не везде) люди на местах?», — заявил журналист.