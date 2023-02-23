«Лед тронулся»: журналист Суконкин о разрешении проблемы дефицита снарядов у ЧВК «Вагнер»
Представители ЧВК «Вагнер» смогли добиться прогресса в разрешении актуальной для всего фронта проблемы — поставки боеприпасов. Данную точку зрения в своем Telegram-канале озвучил военный писатель и журналист Алексей Суконкин.
Публицист уверен, что структуры Министерства обороны должны выполнять свои функции самостоятельно, не заставляя участников СВО выносить проблемы снабжения в информационное пространство.
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«Согласимся, что это совершенно ненормальная ситуация, когда для того, чтобы заставить МО РФ выполнять взятые на себя обязательства, боевой «дружине» Вагнера приходится выносить конфликт в информационное поле, устраивать всенародный флэш-моб #дайснарядывагнерам, тем самым заставляя военных чиновников взяться за исполнение своих должностных обязанностей», — отметил писатель.
Суконкин считает, что успешное разрешение проблемы «снарядного голода» у ЧВК «Вагнер» не гарантирует стабильное снабжение других российских добровольческих формирований.
«Хорошо, вот ЧВК «Вагнер» через такой путь, но смог добиться поставки боеприпасов. А как быть другим структурам, выполняющим задачи специальной военной операции?
Как сказал президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию, «их (добровольческих отрядов) столько, что я не берусь перечислять всех». И ведь они все нацелены на результат. А как его достичь, если “единственный поставщик” боеприпасов фактически игнорирует заявки, и эти заявки на свой страх и риск обеспечивают (не везде) люди на местах?», — заявил журналист.
Военный писатель поблагодарил ЧВК «Вагнер» за информационное освещение проблемы снабжения фронта, которую многие боялись обсуждать публично.
«И да, стоит сказать «Вагнеру» спасибо. За то, что они подняли острейшую тему, трогать которую не решался никто, опасаясь ответной нездоровой реакции тех, кто распределяет боеприпасы. Наверное, «лед тронулся», — заключил Суконкин.
Утром 23 февраля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что документы, необходимые для возобновления поставок боеприпасов для бойцов уже подписаны и вскоре ожидается отгрузка снарядов. Предприниматель поблагодарил всех россиян, которые своей активностью смогли помочь в разрешении проблемы «снарядного голода».
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