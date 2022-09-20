«Леди-апокалипсис» навестила Ереван. Берегись, Армения!

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Спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси так и влечет в «горячие точки». Её очаровывает уничтожающий пожар войны, либо она сама с усердием разжигает огонь там, где уже попахивает керосином? Так или иначе, но на этот раз Пэлоси с целой командой приехала в Ереван сразу после вспыхнувшего, но быстро утихшего вооруженного противостояния с Азербайджаном, сопровождающегося, однако, трагическими жертвами представителей двух соседних народов.

Визит американской делегации совпал с митингами армянских русофобов против ОДКБ, обвинявших Москву в невыполнении союзнических обязательств. Почему Кремль проявляет сдержанную позицию – читайте ниже.

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Следует пояснить, что столкновение на этот раз произошло за пределами Нагорного Карабаха. Обвинив Армению в минировании путей снабжения и обстрелах азербайджанской армии, Баку начал интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии, БПЛА и крупнокалиберных орудий. Противостояние охватило практически всю азербайджано-армянскую границу. Генштаб Армении заявил, что азербайджанцы вошли на армянскую территорию на глубину в 7,5 км.

Армения спешно обратилась к Совету безопасности ООН, России и ОДКБ. Премьер Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Состоялось экстренное заседание ОДКБ. Было предложено отправить на армяно-азербайджанскую границу генсека организации Станислава Зася и создать рабочую группу для анализа ситуации.

Вечером 14 сентября Пашинян в ходе выступления в парламенте заявил, что готов идти «на тяжелые решения ради мира». Напряжение как рукой сняло!

После заявления Пашиняна азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов обьявил, что Баку в одностороннем порядке предлагает «гуманитарное прекращение огня». При этом Байрамов подчеркнул, что «нагнетание обстановки на границе с Арменией и ее дестабилизация не в интересах Баку». Как говориться, еще бы!

К 15 сентября при посредничестве России Ереван и Баку достигли договоренностей о прекращении огня.

В результате эскалации конфликта на границе с Арменией погибли 77 азербайджанских военных (данные Минобороны Азербайджана). Никол Пашинян сообщил о гибели 135 армянских военнослужащих. Сообщается о гибели мирных жителей армянских городов, о разрушенных домах и о поражении гражданской инфраструктуры.

Налицо довольно серьезное вооруженное обострение. К тому же, Азербайджанская сторона применяет военную силу гораздо более мощную. Отметим, что под обстрелом оказались несколько армянских городов и населенных пунктов в то время, как ни один азербайджанский населенный пункт не был поражен армянским огнем. Во всяком случае, об этом не сообщается. Мирные жители погибли тоже на армянской стороне.

Два года назад, в ноябре 2020 года, в результате второй Карабахской войны Азербайджан восстановил контроль над 7-ю азербайджанскими районами, расположенными вокруг Нагорно-Карабахской Республики. Азербайджан под контроль взял часть территории самой НКР и город Шушу. А в этом году Баку вернул под контроль еще и город Лачин.

Теперь перед Азербайджаном стоит две основные задачи, первая: вернуть контроль над остатками НКР, контролируемой российскими миротворцами и ВС НКР, и вторая: организовать т.н. Зангезурский коридор через территорию Армении (на юге Армении ближе к границам Ирана) в свой Нахичеванский эксклав и Турцию. Причем, вторая задача прописана в трехстороннем договоре по факту прекращения войны в Карабахе в ноябре 2020 года (с участием России) в позиции по разблокировке транспортных коридоров.

Что касается первой цели Баку, здесь у Еревана есть больше возможностей для интерпретации договора.

Чего добивается Азербайджан применением неадекватной военной силы по всей границе с Арменией? Если вернуться к вышеприведенной хронике событий, можно понять, что Баку успокоился, узнав о намерениях Пашиняна пойти «на тяжелые решения ради мира».

Дело в том, что по договору ноября 2020 года стороны должны провести демаркацию и делимитацию границы, после чего оговорено заключение мирного договора. Но здесь кроется труднейший политический вопрос, который должна решить не только правящая верхушка Армении, но вся Армения в целом – что делать со статусом НКР! Азербайджан не отделяет вопрос демаркации границ с Арменией от статуса НКР. Болеее того, Баку вообще не ставит вопрос о статусе НКР, заявляя, что вопрос статуса этой автономной республики давно решен – она является частью Азербайджана. Признание территориальной целостности Азербайджана в международно признанных границах советского АССР, чего категорически требует Баку, для Еревана означает перечеркнуть всю свою постсоветскую историю, память о жертвах двух карабахских войн и пойти против самой НКР, добивающейся независимости от Баку больше 30-и лет!

Москва не конкретизирует свою позицию по этому вопросу. Она молча смотрит на ситуацию, ведь сама Армения не признала независимости НКР.

Самая свежая реакция ООН по тому же вопросу однозначна:

«эскалация на азербайджано-армянской границе 12-14 сентября свидетельствует о необходимости скорейшего продвижения в вопросе делимитации и демаркации границ между двумя странами на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета друг друга» (заявление помощника Генерального секретаря ООН Мирослава Йенча).

Вот так, конкретно и ясно!

Азербайджан полон решимости исползовать благоприятный исторический момент и немедленно добиться вышеуказанных двух основных целей! Баку крайне нетерпимо и ревностно относитя к каждому поводу, вызывающему подозрения в попытках Еревана затянуть процессы. Азербайджан прямо угрожает применением силы. Учитывая абсолютно безрезультатный тридцатилетний опыт усилий международных партнеров, Баку с надеждой смотрит только на свои «вооруженные мускулы» и не скрывает этого!

И эта тактика оправдывает себя! В начале августа азербайджанская сторона в Нагорном Карабахе провела операцию «Возмездие». Баку уверен, что именно «Возмездие» заставило Армянскую сторону отдать город Лачин в срок. 26 августа, уже через 20 дней после вооруженной операции, повлекшей за собой немало жертв, президент Ильхам Алиев в твиттере поздравил соотечественников с тем, что азербайджанские войска вошли в стратегически важный населенный пункт, расположенный в коридоре, соединяющем Ереван со столицей Нагорного Карабаха Степанакертом.

И вот, через полтора месяца еще одно более масштабное столкновение. Азербайджан на этот раз перенес огонь на территорию Армении (!) через неустановленную до сих пор границу, демаркации которой Баку настоятельно требует! Тем самым Азербайджан провел предупреждающую военную операцию, намеренно показывая, что пойдет на полномасштабное военное столкновение уже непосредственно с Армений.

Баку демонстрирует готовность силовым путем присоединить Нагорный Карабах, а может и прорезать Зангезурский коридор через территорию Армении, если посчитает, что Ереван не готов выполнить взятые на себя ноябрьские обязательства 2020 года.

Сейчас Москве опять удалось остановить кровопролитие. Путин заявил о наличии у РФ ресурсов и дальше продвигать вопрос о заключения мира между южнокавказскими странами. Россия заинтересована в прочном мире на Южном Кавказе, поэтому она будет поддерживать скорейшее заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Россия также заинтересована в Зангезурском коридоре (в выходе на Турцию), контроль над которым предусмотрен силами ФСБ РФ.

А что получила Армения от визита представительной американской делегации? Только рост недоверия в глазах Москвы, реально защищающей Армению от полной катастрофы, что неминуемо при возобновлении войны с соседом, даже с учетом фактора проармянского Ирана. Уж слишком удачно для Баку складывается ситуация и с точки зрения международной политики, и с точки зрения внутриполитической ситуации в Армении, где имеется проамериканская власть и условно пророссийская оппозиция, ставящая нереальные цели и задачи перед страной! В отличие от оппозиции, Пашинян выглядит гораздо реальным политиком!

Абсолютно провокационным кажется кричащее обещание Пелоси о военной помощи Армении. Ой как устраивает США и ЕС новый очаг конфликта у границы России с гарантированным задействованием немалых ресурсов РФ! Но у Пелоси не удастся зажечь конфликт даже руками подконтрольного Пашиняна – слишком понятная потенциальная картина!

Кроме ознакомления на месте с потенциалом поддержания напряженности, Пелоси скорее придерживается еще и своих внутриполитических целей. Демонстративное подчеркивание роли США в процессах, ответственность за которые взяла на себя Россия, может, и поможет теряющим поддержку демократам, ведь меньше чем через полтора месяца состоятся ответственные выборы в Сенат США.

Отказавшись ехать в Москву на празднование 60-летия Великой Победы, 9 мая 2005 года, будучи президентом Грузии, Михаил Саакашвили помпезно принял американского коллегу Джорджа Буша (младшего). В полдень центре Тбилиси Буш выступил с пламенной речью в поддержку Грузии «против агрессии России», под вечер вкусно покушал хинкали, станцевал «Кинтоури» и уехал. За танцем Буша последовал период резкого ухудшения положения в конфликтных зонах, завершившийся военным столкновением с РФ в 2008 году и военно-политической катастрофой Грузии!

Отказавшись от важнейшего Самаркандского Саммита ШОС, на этот раз глава государства Армении Пашинян предпочел подготовиться к встрече влиятельного американского политика. Нэнси Пелоси в Ереване выступила везде, где можно было выступить с пламенной речью в поддержку Армении, пролила крокодиловые слезы перед Мемориалом памяти жертв геноцида армян и уехала в Вашингтон. Учитывая горький опыт Грузии и выдающиеся способности «Леди-апокалипсис» к подстрекательству, хочется крикнуть: «Пелоси в Ереване – берегись, Армения!».