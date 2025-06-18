Ледоколам работа найдётся: России не грозит дефицит льда в Арктике

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Глобальное потепление не повлияло на ледовую обстановку в российской Арктике.

Об этом директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров заявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«С одной стороны, тенденция к потеплению есть, с другой стороны… навигации последних лет показали, что потепление потеплением, но лед в Арктике есть, и в ближайшие десятилетия совершенно точно будет», – сказал Макаров.

По его словам, год, когда Севморпуть полностью не покрывается льдом все лето случается раз в 10 лет

«Когда мы говорим, что льда в Арктике становится меньше, или минимальное количество льда у нас было, мы имеем в виду, что в летний период льда становится меньше. 2020-й был единственным годом за последние время, когда Севморпуть полностью освободился. Большую часть года Севморпуть полностью покрыт льдом. А мы стремимся к круглогодичной навигации», – подчеркнул Макаров.

В этой связи он считает, что России необходимо строительство новых ледоколов, тем более, что к середине века ожидается «некоторое похолодание».