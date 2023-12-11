4 декабря 2023 года представитель Добровольческого штурмового корпуса сообщил о начале наступления Русской армии на запад от Бахмута и Соледара. В этот момент русские добровольцы уже взломали оборону ВСУ и продвигались в сторону Часов Яра – это крупнейший населенный пункт между Бахмутом и Краматорском. И второй по величине после Краматорска укрепрайон украинских боевиков.

Наступательные действия предприняли части ДШК – бригады «Невский», «Север-V» и «Восток-V», «Эспаньола», казачий отряд «Енисей». Добровольцы из этих отрядов перерезали трассу «Артемовское (Хромово) – Часов Яр». Для ВСУ это была важная трасса, по которой осуществлялось снабжение Бахмутско-Соледарской группировки ВСУ. Украинские окопы и опорные пункты в посадках перешли к нашим войскам.

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Прямо сейчас русские добровольцы занимают все новые и новые позиции ВСУ – посадку за посадкой, выходя к селам Богдановка, Калиновка и Григоровка. Эти села, фактически, являются окраинами районного центра и важного железнодорожного узла Часов Яр. Фактически, мы выбрали всю «серую зону» у этого города.

За несколько дней продвижение русских добровольцев составило от пяти до десяти километров. Здесь самое важное, что мы продвинулись вперед. Впервые за прошедшие несколько месяцев. А значит, достигнут перелом! Украинцы покидают позиции потому, что подготовленных войск, способных и желающих держаться зубами за свои окопы, у них уже нет. Основная оборонительная тактика ВСУ здесь – оставляя свои позиции, осыпать наступающих кассетными боеприпасами и дронами-камикадзе. Украинцы пытаются замедлить наше наступление, выводя из строя наших бойцов. Ведь каждый раненый от «кассет» отвлекает на свою эвакуацию еще нескольких воинов.

Однако, мы не торопимся. И это правильно. Ключ к победе – разгром вражеской армии. Это касается и глобального уровня, и местного, локального. Добровольческий штурмовой корпус активно применяет fpv-дроны и артиллерию, буквально выковыривая украинских боевиков из блиндажей и окопов. Круглосуточно над полем битвы реют наши разведывательные беспилотники, вычисляя врага. И, вычислив, по его душу уже летит снаряженный дрон. Лично видел, как в прорезь украинского блиндажа с пулеметным гнездом залетел наш аппарат, и через секунду блиндаж «раскрылся», а бревна, перекрывавшие его, разлетелись в стороны. Нам не жалко потратить дрон даже на одного пулеметчика, ведь уничтоженный вражеский пулемет – это спасенные жизни русских добровольцев, которые пойдут занимать позиции.

Наступление на Часов Яр совпало с резким изменением погоды. До начала наступательных действий шли дожди, и блиндажи и окопы кое-где подтопило. В одном из блиндажей, который заняли казаки отряда «Енисей», стояла вода глубиной 40 сантиметров. Пробираться к другим блиндажам приходилось по колено либо по пояс в холодной воде через заболоченную низину. А буквально в течении одной ночи на 7 декабря раскисшая грязь подмерзла. И падающий с неба мокрый снег стал превращаться в ледяную корку прямо на бойцах, превращая их камуфляж в ледяные доспехи.

Воевать – тяжело. Особенно зимой. Но добровольцы идут вперед. Ведь, как писал великий русский поэт и офицер-доброволец Первой Мировой Николай Гумилев:

«И так сладко рядить Победу, словно девушку, в жемчуга,

Проходя по дымному следу отступающего врага».