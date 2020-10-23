Легалайз в действии: В Мариуполе Зеленского «пробило на измену»

23.10.2020, Киев, Игорь Петров

Президента Украины Владимира Зеленского едва не хватил сердечный приступ во время открытия Ледовой арены в Мариуполе.

Так, на торжественной церемонии запуска звукорежиссёр добавил слишком много громкости, в результате чего раздался очень резкий звук, изрядно напугавший президента, который дернулся и закрыл уши, но тут же попытался отшутиться.

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«Все нормально, все нормально. Видите, все спортсмены, у всех сердце здоровое и это самое главное. Всех проверят, никто не убежал, видите. Все люди крепкие и прекрасные», – сказал Зеленский.

Бывший организатор «Антимайдана» в Запорожье Владимир Рогов в своем блоге высмеял поведение Зеленского, намекнув на то, что его дерганье – результат употребления наркотиков.

«Зеленскому повезло, что на открытии ледовой арены в Мариуполе он был без галстука и не повторил «подвиг» Саакашвили 2008 года. На видео сразу понятно, для какого именно «тяжелобольного» он хочет легализовать «лёгкие» наркотики. Как говорится в Володиной среде: «Кого-то пробивает на хавчик, а кого-то на измену. Всэ нормально! Я не накуренный!», – написал Рогов.