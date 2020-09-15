Легализацией оружия на Украине начинается охота на людей

15.09.2020, Донецк

Из всех пустословных обещаний, которые накануне президентских выборов в 2019 году Владимир Зеленский давал украинскому народу, нынешней осенью будет выполнено единственное, но ключевое – теряющий популярность космическими темпами пан «Зе» легализует на Украине огнестрельное оружие.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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Накануне соответствующий законопроект был поддержан главой комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александром Завитневичем и правящей партией «Слуга народа», лоббирующей легализацию оружия уже больше года.

После принятия закона, «незалежная» перейдет Рубикон, оставив надежды на цивилизованную жизнь в прошлом. Пистолетная экономика современной Украины стала ядром всей политической системы.

Тема по легальному внедрению огнестрела в массы продвигается в «незалежной» еще со времен майдана. Именно тогда зарубежные кураторы снабдили украинцев тысячами пистолетов и автоматов, чтобы «мирным путем» провести революцию позора и мракобесия. Её последствия подвесили страну на западный крючок и унесли жизни тысяч жителей Донбасса, привели к сожжению людей в Одессе, довели простых украинцев до ручки.

Чтобы смягчить реакцию украинского населения, не готового к бандитскому закону, «слуги» меняют определение «огнестрельное оружие» на «оружие самозащиты». По их мнению, такая подмена понятий будет способствовать усилению самообороны граждан, поможет защититься от преступников и, конечно же, подтолкнет людей к активной скупке оружия, которого с советских времён остались горы, способные затмить Гималаи.

Скоро на украинские улицы выходить без пистолета будет опасно. Народ давно перестал верить в справедливость и защиту полиции.

Простых людей ставят перед фактом: хочешь жить – надейся на себя и покупай автомат. Теперь каждый междусобойчик на законных основаниях будет превращаться в дуэль, а то и маленькую войнушку.

Только на таких дуэлях не будет защищаться честь, на них будет доказываться превосходство «сильных мира сего» над безоружными.

На сегодняшний день на руках у украинских граждан находится более трех с половиной миллионов огнестрельного оружия. «Поблагодарить» за это можно «защитников территориальной целостности», ежедневно обстреливающих Донбасс.

Именно представители вооруженных бандформирований распродают автоматы, пистолеты, гранаты, из-за которых даже в части Украины, не знавшей пока войны, гибнут люди, в том числе, дети.

К слову, «незалежная» занимает первое место в Европе по уровню преступности.

Легализацией оружия «слуги» народа ставят под прицел всех граждан, когда-то, мирной страны, а сейчас, находящейся под внешним управлением агрессивного Вашингтонского «обкома», продуцирующего войны везде, куда могут дотянуться его липкие когтистые лапки.

Думая о своих карманах и ни о чём другом, чиновники готовятсч открыть охоту на простых украинцев. Добро пожаловать в лихие 90-е, панове!