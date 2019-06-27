Легализация украинского сыра через Белоруссию нанесла ущерб России

27.06.2019, Москва, Елена Острякова

Легализация украинской молочной продукции через Белоруссию нанесла России миллиардный ущерб.

Об этом в интервью телеканалу НТВ заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, пердает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Легализация украинской белково-жировой продукции, которая въезжала через Беларусь в количестве 100-120 тыс тонн, нанесла нашему рынку миллиардные ущербы . В том числе, снизив производство молока в России. Это 240 миллионов не заплаченных в бюджет», – сказал Данкверт.

В октябре 2017 года на пункте пропуска «Красная горка» на границе с Беларусь сотрудники Россельхознадзора зафиксировали провоз 75 партий «белково-жирового продукта» из таких стран, как Македония, Китай, Иран, Сан-Марино. При этом ветеринарные службы этих стран на запрос Россельхознадзора ответили, что данную продукцию ни в Россию, ни в Беларусь не отгружали.

В Россельхознадзоре пришли к выводу, что речь идет о легализации украинского сыра, доля которого на российском рынке может достигать 25%.

Данкверт считает, что торговые отношения между Белоруссией и Россией излишне политизируются.

«Если сравнить по количеству ввозимой продукции и тем запретам, которые есть, это обычная работа, которая политизируется для того, чтобы отдельные белорусские коллеги показали свое политическое лицо — что они борются и повышают авторитет государства. Если бы они занимались наведением порядка, проку бы было больше. С Белоруссией мы с точки зрения электронной сертификации продвинулись достаточно далеко. Белорусская продукция в этом смысле более прозрачная, чем казахская», – сказал Данкверт.

3 февраля 2017 года Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности и СМИ поручил тогдашнему министру внутренних дел Игорю Шуневичу рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Данкверта за нанесение ущерба Беларуси. В мае того же года Генпрокуратура России сообщила, что не нашла коммерческой заинтересованности чиновника в ограничениях на поставку белорусского продовольствия.