Легенда украинского футбола выбирает Россию

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Украинские футболисты, несмотря на свои политические взгляды, не должны подписывать контракты с российскими клубами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил украинский футбольный тренер Александр Бабич, ранее возглавлявший клубы «Черноморец», «Мариуполь» и «Кривбасс».

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Ему напомнили, что игравшие в «Мариуполе» Артур Мурза, Даниил Сагуткин, Андрей Выскребенцев и Станислав Библик сейчас выступают за российские футбольные клубы.

«Когда я работал, это были очень молодые футболисты. То, что они сейчас играют в России, меня удивило. Это их решение, и я никак повлиять не могу. Я понимаю, что у каждого есть семья и политические взгляды, но я бы не смог подписать контракт с российским клубом с учетом того, что сейчас идет война. Я не поддерживаю такое решение», – сказал Бабич в интервью изданию «Украинский футбол». Еще один вопрос ему задали относительно одного из самого титулованных украинских футболистов Анатолия Тимощука, трехкратного чемпиона Украины в составе «Шахтера», двукратного чемпиона Германии в составе и победителя Лиги чемпионов в составе «Баварии», обладателя Кубка и Суперкубка УЕФА в составе санкт-петербургского «Зенита.

Сейчас Тимощук занимает должность ассистента главного тренера «Зенита», после начала российской СВО на Украине его лишили всех званий и титулов.

Бабич отметил, что не может оценивать Тимощука и его «молчание о полномасштабной войне в Украине», поскольку не очень с ним знаком.

«Конечно, есть примеры наших футболистов, которые были в тренерских штабах, но с началом полномасштабной войны ушли. Я не поддерживаю его решение остаться там работать. Это его выбор и ему с этим жить, но хотелось бы послушать его», – говорит тренер.

Он не верит, что Тимощука простят на Украине.

«Вряд ли. Он являлся лидером и легендой нашей сборной, выходил с капитанской повязкой. Забудут о нем, что был такой футболист через 200 лет, но в наше время не простят. И будут правы», – резюмировал Бабич.

Сам Бабич после начала СВО покинул Украину и уехал тренировать болгарские клубы.