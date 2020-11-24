Легенда украинского машиностроения объявлена банкротом
Кременчугский автомобильный завод объявлен банкротом. По этом поводу в правящей партии предлагают снять фильм.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге сообщила киевский политолог Елена Дьяченко.
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«Кременчугский завод КРАЗ объявлен банкротом. Креативные индустрии и торговля импортным ширпотребом окончательно победили отечественное машиностроение», – написала Дьяченко.
В комментариях к записи депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Максим Бужанский иронически предложил снять фильм о банкротстве.
«Как прое*ать большую небедную страну за 30 лет – черная комедия», – согласилась Дьяченко.
Напомним, что владеет предприятием украинский олигарх Константин Жеваго.
Как сообщал ПолитНавигатор, новые КрАЗы, поставляемые в ВСУ, массово выходят из строя.
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