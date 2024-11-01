Легендарная крымская хамса может уйти на муку – в Минсельхозе развели руками

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Свежая морская рыба по доступной цене появится на прилавках Крыма еще не скоро. Из-за ограничения районов и времени рыбаки не выбирают квоты на вылов, что делает черноморскую хамсу по цене дороже ставриды и сельди.

Именно этим начальник департамента рыбного хозяйства Минсельхоза Крыма Владимир Гайдаенко объяснил цены на свежую промысловую рыбу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас в связи с международной и политической ситуацией изменились рынки сбыта. И чтобы сделать хамсу дешевой, нужно ее ловить много. А если ловить много, ее нужно куда-то продавать. Рынок просел, и промысловики не добывают в тех объемах, которые были раньше. Отсюда цена в 500 рублей, бывает и больше. Это закон экономики: как только снижается объём производства, цена, естественно, растёт. По этой цене продается в мизерных количествах. И понимая, что рынок сбыта для потребления в пищу просел, и в ближайшее время вряд ли вернётся к тем объемам, которые были, мы рассматриваем другое направление – производство рыбной муки», – отметил он.

Поставлять хамсу вглубь России не имеет смысла – она обрастает добавочной стоимостью из-за затрат на транспортировку и хранение, и просаливается больше необходимого. Поэтому в Минсельхозе предлагают получать из хамсы другой продукт – рыбную муку. Побочный продукт производства – рыбий жир, который востребован в фармакологии.

«Турция у берегов Абхазии, куда уходит зимовать наша хамса, добывает по 250 тысяч тонн хамсы, тогда как крымские рыбаки поднимают из моря только 20 тысяч тонн. Турки перерабатывают хамсу в муку и снабжают ей все кормовые заводы Европы. Мы не говорим о том, чтобы убрать с судов морозильные аппараты – качественная рыба размером 12+ будет продаваться свежей. Но нам нужно перестроить промышленность на те условия, в которых мы оказались. И это даст базу для развития других отраслей – фармакологии, птицеводства и выращивания форели», – заключил Гайдаенко.