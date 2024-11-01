Легендарная крымская хамса может уйти на муку – в Минсельхозе развели руками

Любовь Смирнова.  
01.11.2024 18:16
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Экономика


Свежая морская рыба по доступной цене появится на прилавках Крыма еще не скоро. Из-за ограничения районов и времени рыбаки не выбирают квоты на вылов, что делает черноморскую хамсу по цене дороже ставриды и сельди.

Именно этим начальник департамента рыбного хозяйства Минсельхоза Крыма Владимир Гайдаенко объяснил цены на свежую промысловую рыбу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Свежая морская рыба по доступной цене появится на прилавках Крыма еще не скоро. Из-за...

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«У нас в связи с международной и политической ситуацией изменились рынки сбыта. И чтобы сделать хамсу дешевой, нужно ее ловить много. А если ловить много, ее нужно куда-то продавать. Рынок просел, и промысловики не добывают в тех объемах, которые были раньше.  Отсюда цена в 500 рублей, бывает и больше. Это закон экономики: как только снижается объём производства, цена, естественно, растёт.

По этой цене продается в мизерных количествах. И понимая, что рынок сбыта для потребления в пищу просел, и в ближайшее время вряд ли вернётся к тем объемам, которые были, мы рассматриваем другое направление – производство рыбной муки», – отметил он.

Поставлять хамсу вглубь России не имеет смысла – она обрастает добавочной стоимостью из-за затрат на транспортировку и хранение, и просаливается больше необходимого. Поэтому в Минсельхозе предлагают получать из хамсы другой продукт – рыбную муку. Побочный продукт производства – рыбий жир, который востребован в фармакологии.

«Турция у берегов Абхазии, куда уходит зимовать наша хамса, добывает по 250 тысяч тонн хамсы, тогда как крымские рыбаки поднимают из моря только 20 тысяч тонн. Турки перерабатывают хамсу в муку и снабжают ей все кормовые заводы Европы.

Мы не говорим о том, чтобы убрать с судов морозильные аппараты – качественная рыба размером 12+ будет продаваться свежей. Но нам нужно перестроить промышленность на те условия, в которых мы оказались. И это даст базу для развития других отраслей – фармакологии, птицеводства и выращивания форели», – заключил Гайдаенко.

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