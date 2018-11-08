Легендарная «Седьмая Славянская» бригада празднует свою годовщину

08.11.2018, Донецк, Юрий Ковальчук

8 ноября отмечает свою четвертую годовщину 7-я отдельная Чистяковская мотострелковая бригада (ЛНР).

Создание подразделения, изначально известного как Седьмая Славянская бригада, неофициально началось еще во время обороны г. Славянск. Затем, во время боев за Иловайск и Шахтерск, группа ополченцев, вместе воевавших в Славянске, превратилась в отдельное подразделение. Уже в сентябре-октябре была окончательно сформирована 7-я мотострелковая бригада, получившая название Чистяковской, по месту дислокации штаба (Чистяков – дореволюционное название г. Торез).

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На шевронах бригады не даром написано: «Чистяковская — в огне рожденная». Подразделение принимало участие в тяжелейших боях в Иловайске, Шахтерске, Никишино, Фащевке и Дебальцево. Количество подвигов, совершенных его бойцами, не счесть – достаточно вспомнить огнеметную роту, вступившую в бой с вражескими танками под огнем польских наемников-снайперов, в результате чего танковый прорыв противника был предупрежден ценой почти 70% личного состава.

После Дебальцевской операции «Семерка» перешла в подчинение ЛНР и занимает позиции вдоль линии разграничения на Светлодарской дуге. Видимо, это судьба – всегда быть на «передке».

После выхода из Славянска значительную часть ополченцев отправили в Марьинку. Командиром отряда стал Андрей Козыренко, «Козырь» – уроженец Тореза.

Именно он стал первым командиром 7-й бригады, которую украинская пропаганда впоследствии пафосно называла «Бандой Козыря».

В начале августа бойцов «Козыря» перебросили на самое горячее на тот момент направление – в Шахтерск. Первые два дня, в преддверии наступления ВСУ, подразделение занималось эвакуацией гражданского населения. Через двое суток, когда город опустел, мотопехота разделила Шахтерск на секторы и принялась, метр за метром, зачищать населенный пункт.

Несколько дней приходилось биться с превосходящими силами противника без поддержки артиллерии. Воевали против элиты ВСУ – десантников 25-й аэромобильной бригады. В 2014 г. в украинской армии было всего три бригады быстрого реагирования, обладавшие специальной подготовкой. Разгром 25-й бригады в Шахтерске сильно ударил по боеспособности ВСУ. Ополченцы «Семерки» доказали, что мотивация и боевой дух порой значат больше, чем превосходство в подготовке, живой силе и технике.

Менее подготовленным частям карателей приходилось еще сложнее. В один из дней на кольцо неподалеку от въезда в Шахтерск выскочили заблудившиеся БМД и БМП противника. Прежде чем вражеская «броня» успела отойти на безопасное расстояние, по ним отработал экипаж находившегося там танка «Оплот».

Выстрел прямой наводкой прошил вражескую БМД насквозь – машина просто расплавилась; остались одни катки. Трое человек экипажа и еще четверых, сидевших на броне разметало в радиусе 150 метров. БМП пыталась удрать, но была подбита одним из следующих выстрелов и была брошена солдатами ВСУ, которые бросились спасаться бегством.

Посла Шахтерска «Семерку» перебросили под Иловайск, где разделили на две группы. Командование одной из них принял покойный Михаил Толстых, более известный как «Гиви». Однажды ополченцы зашли группой около 30 человек вглубь Иловайска и заняли оборону на перекрестке дорог в ожидании дальнейших указаний. Бойцам повезло – прямо на них выехал украинский УАЗ, в котором находились командиры украинских батальонов территориальной обороны «Свитязь» и «Херсон». Оба незамедлительно отправились на аудиенцию к Бандере.

Позже 7-я ОСБР занимала позиции в Никишино. Выбивать из поселка пришлось 128-ю горно-пехотную бригаду из Ужгорода и наемников из польского спецназа. Особенно донимали польские снайпера. Позиции ополченцев находились в местном ДК и уже на второй день пребывания в Никишино польский снайпер «отработал» двоих бойцов на входе в здание. Охота на снайпера, оседлавшего целую улицу, продолжалась около недели. В итоге, один из бойцов подкрался к зданию, в котором предположительно находился поляк, с реактивным огнеметом «Шмель». Второй боец отработал из снайперской винтовки и вызвал огонь на себя. В сторону выдавшего себя польского снайпера полетел заряд «Шмеля». Через несколько часов здание проверили – обнаружили там обгорелые останки. Больше вражеские снайперы не рисковали подбираться так близко.

Однажды бойцы «семерки» отправились встречать в густом тумане два танка, прибывших к ним на усиление. Вскоре заблудились, но, услышав звук танкового мотора, пошли на него и вышли прямиком на двоих ужинавших украинских военных из Закарпатья. Услышав украинскую речь моментально сориентировались и, в итоге, взяли их в плен.

Захваченные в плен солдаты дали показания на видео. Один из них даже просился на передовую, чтобы убивать «шакалов» – так он называл офицеров ВСУ. Солдаты жаловались, что с ними не было ни командиров, ни офицеров – те наведывались время от времени ради дисциплинарных взысканий и рядовые люто их ненавидели.

После освобождения Никишино (к сожалению, поселок был практически уничтожен, даже сегодня в нем практически никто не живет) бойцы «семерки» захватили танк и три БМР, а также 10 грузовых автомобилей с боеприпасами и оружием, две зенитные установки, много амуниции – так подразделение обзаводилось бронетехникой и вооружением.

Разумеется, боевой путь бригады сопровождался не только победами. Одна из черных страниц – бой у железнодорожной станции Редкодуб. Разведрота должна была освободить стратегически важный поселок, но во время контратаки противник бросил на легковооруженных бойцов две танковые роты, которые практически уничтожили деревню. Оставшихся добила пехота. В ту ночь «Семерка» потеряла 52 человека, в том числе и командира батальона с позывным «Эльф».

Важной вехой в истории бригады стало освобождение пос. Малоорловка, являющегося

подножьем кургана Острая Могила. Это высшая точка Донецкой области, высота которой над уровнем моря составляет 331,4 м. Окопавшись на кургане, артиллерия ВСУ, могла свободно обстреливать любые направления и накрывать даже отдаленный г. Торез. В хорошую погоду с Острой Могилы можно было видеть Азовское море.

Выбить противника со стратегической высоты помогла военная хитрость: для начала нужно было зачистить от врага Малоорловку и зайти в село Орлово-Ивановка. Чтобы обмануть противника, разведвзвод «семерки» начал бой на этом направлении, а когда ВСУ перебросило туда значительные силы, бойцы быстро отошли на подготовленные заранее позиции, а противника накрыли системами «Град». В результате враг понес тяжелые потери, а разведчики смогли взять под контроль прилегающие к высоте населенные пункты.

Тяжелые впечатления остались от Дебальцевской операции. Причина не только в боях и потерях, а зверствах украинских фашистов, с последствиями которых пришлось столкнуться бойцам 7 ОСБР во время освобождения города. Когда ВСУ поняло, что удержать город им не удастся, они начали целенаправленно расстреливать жилой сектор, разрушая все строения. Стреляли по окнам, БТР ездил по улицам и прицельно бил по многоэтажкам. ВСУ знало, где в подвалах прячутся люди и расстреливали из танков именно эти дома. Бросили в самодельные бомбоубежища гранаты, занимались мародерством.

В 2016 году штаб бригады перенесли в Брянку в связи с тем, что 7-я отдельная Чистяковская мотострелковая бригада стала частью 2-го армейского корпуса. «Семерка» сегодня держит оборону на одном из наиболее «горячих» направлений – Светлодарской дуге – в связи с Минскими договоренностями, о том, чтобы «подвинуть» врага можно только мечтать. Но бойцы верят, что настанет тот день, когда подразделение вновь получит шанс проявить себя. Ведь отвоеванное в 2014 году – это лишь малая толика Донбасса, а затем освобождения ждут и другие русские города – от Одессы до Харькова и от Киева до Херсона.