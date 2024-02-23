Легендарный «Абхаз» рассказал «ПолитНавигатору», когда ждать часа Победы

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Российская армия не будет останавливаться на освобождении Донбасса или какой-то конкретной территории. Нельзя прогнозировать и точные сроки окончания СВО.

Об этом в комментарии блогеру Сергею Рулеву, отвечая на вопросы «ПолитНавигатора», заявил командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра «Абхаз» Авидзба.

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По его словам, у спецоперации нет четко очерченных границ.

«Никто нигде останавливаться не собирается. Будем двигаться дальше и освобождать все больше наших земель. Я не тороплюсь, я ее (победу) жду уже 10 лет, поэтому, будет это в этом году, в эту минуту или через 10 лет – мы за свое Отечество, поэтому будем любой дате рады… Когда будет победа – мы будем рады. Прогноз в год-два мы не можем ставить», – отметил Авидзба.

Комбриг подчеркнул, что в начале спецоперации проблемой ВС РФ была слабая слаженность, в отличие от противника, который готовился много лет:

«Мы начали воевать с противником, который 10 лет был в практике армии. Наша армия была к этому не готова. Теперь она имеет и практику, и слаженность, поэтому уже трудностей нет».

При этом, Арвидзба считает, что западный ВПК не в состоянии обеспечить войну такой интенсивности:

«Никакой уловки тут нет, потому что их армии были на мирном русле, и они неспособны во время войны такую армию содержать».