19.05.2018, Горловка, Анастасия Самойлова

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Легендарный батальон «Сомали» выдвигается в Горловку – на передовую

После усиления интенсивности обстрелов и попытки прорыва ВСУ в районе Горловки, командование ВС ДНР решило усилить этот участок фронта одним из самых боеспособных подразделений – отдельным штурмовым батальоном «Сомали».

Об этом рассказывается в сюжете, подготовленном военкорами пресс-службы ВС ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В последнее время ситуация на Горловском направлении заметно обострилась. Сначала были только обстрелы посёлка Зайцево, потом – неудачная для ВСУ попытка прорыва в Никитовский район Горловки, после чего прифронтовые районы начали подвергаться массированным обстрелам.

В связи с этим командование ВС ДНР решило усилить этот участок фронта одним из самых боеспособных подразделений – отдельным штурмовым батальоном «Сомали»», – рассказал военкор Михаил Андроник.

Военкоры пресс-службы ВС ДНР на передовой вместе с бойцами легендарного подразделения.

Так, военнослужащий «Мексиканец» рассказал:

«Мы находимся в посёлке Зайцево. Ситуация здесь обострилась и усложнилась во всех отношениях, в особенности – в тактическом плане. Противник начинает массовый обстрел посёлков, что отражается и на соседних населённых пунктах. Одна улица уже практически стёрта с лица земли, там нет ни одного целого строения.

Самая большая помощь, оказанная нам, это то, что нам прислали дополнительные силы. Это то, чего нам последнее время не хватало.

«Мексиканец» подчеркнул, что с такими силами ситуацию на этом участке фронта удастся стабилизировать.

«Мало того, что мы им уже неоднократно «щёлкали» по зубам, а с такими силами можно будет и врезать посильнее, если на то будет решение командования», – отметил он.

Ещё один солдат армии ДНР с позывным «Внук» рассказал, что военная подготовка в батальоне не останавливается ни на минуту.

«Даже если батальон находится на войне, его половина всегда тренируется. Они всегда на полигоне, всегда готовы выдвинуться. А так справляемся сами. Они постоянно ведут огонь с крупнокалиберных орудий, не прекращают. БМП-1 работает, миномёт 82мм и так далее.

Он подчеркнул, что у армии ДНР предостаточно сил для того, чтобы «дать по зубам» ВСУ.

Кроме этого, военкоры пообщались с мирными жителями обстреливаемого посёлка Зайцево.

«… Взяли документы и скорее в погреб побежали», – рассказала одна жительница посёлка.

«Когда их бл*** всех выкинут отсюда… укропчики падлы», – подытожила вторая.