Легендарный гроссмейстер пообещал боснийским сербам мировой турнир

12.08.2019, Москва, Олег Кравцов

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов посетил Республику Сербскую, входящую в состав Боснии и Герцеговины, и провел сеанс одновременной игры на десяти досках с местными шахматистами в городе Требине.

Об этом сообщает «Российская газета».

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Кроме того, знаменитый гроссмейстер анонсировал организацию шахматных турниров мирового уровня на юге Республики Сербской.

Мэр Требине Мирко Чурич организовал прием в честь знаменитого гостя, в рамках которого президент городского шахматного клуба Велимир Реметич подчеркнул, что посещение Карповым Республики Сербской – это большая честь и праздник для всех поклонников данной интеллектуальной игры.