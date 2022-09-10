Легендарный сербский генерал – при смерти в застенках Гааги

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80-летний генерал Ратко Младич, узник тюрьмы в Гааге, находится в тяжелом состоянии и уже шесть дней пребывает в больнице в Нидерландах.

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В воскресенье политзаключенного перевели из камеры предварительного заключения в гражданскую больницу. Там он пробыл несколько дней, а потом его вернули в тюремную больницу.

Его сын Дарко Младич рассказал, что здоровье у генерала резко ухудшилось еще с мая. Сейчас у него зафиксирована пневмония, вода в легких и сердечная недостаточность. Сербский герой потерял самостоятельность и нуждается в опеке.

«Мы не знаем, что послужило причиной сердечной недостаточности и мог ли Ратко перенести легкий инфаркт в последние дни. Мы еще не получили никаких сведений об этом. Нам только устно, по телефону сказали, что у ему провели УЗИ сердца и пообещали, что все эти заключения нам доставят. Кстати, только несколько дней назад мы смогли получить результаты лечения коронавируса, которую он перенес в начале августа. К счастью, заболевание это генерал перенес довольно легко и не имел никаких серьезных симптомов».

Прославенный генерал известен как один из главных борцов за боснийских сербов в войне 1992-1995 годов. В ноябре 1996 года под давлением НАТО и Гаагского трибунала был снят с должностей командующего Главным штабом армии РС и начальника Генерального штаба, уволен со службы, после чего переехал в Сербию. Тогда же в НАТО потребовали передать Младича в трибунал.

После переворота 5 октября 2000 года и передачи суду Слободана Милошевича генерал скрывался. Только 26 мая 2011 года его арестовали в Сербии местные спецслужбы, 31 мая его доставили в Международный трибунал по Югославии. 22 ноября 2017 года был вынесен пожизненный приговор. Младич признан виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, включая инсценированный «геноцид в Сребренице».