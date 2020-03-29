Легендарный сербский герой на свободе после 13 лет неволи

29.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Освобожденный из тюрьмы в хорватском Лепоглаве Драган Василькович, получивший известность в 90-е как «капитан Драган», прибыл в Сербию.

Об этом сербским СМИ сообщил адвокат легендарного командира Драган Палибрк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу выразить благодарность компетентным органам Республики Сербия за принятие всех мер для обеспечения безопасной и надежной доставки моего клиента (на историческую родину, – ред.)», – заявил юрист.

Драган Василькович тринадцать лет провел в заключении, из них девять лет в Австралии, гражданином которой он является, и четыре года в Хорватии.

До развязанной хорватскими сепаратистами войны, Драган Василькович двадцать лет прожил в Австралии, стал одним из лучших выпускников Военной академии в городе Перт, уволился в звании капитана, был советником президента Танзании по национальной безопасности.

В 1991 году он, желая помочь своим соплеменникам, добровольцем прибыл на территорию Хорватии, в непризнанную Республику Сербская Краина, где создал разведывательно-диверсионное подразделение «Книндзи» (игра слов: ниндзя и Книн – столица РСК), которое совершало опасные и точечные операции в тылу противника, а также центр подготовки «Альфа». Об эффективности «книндзей» говорит тот факт, что за четыре года войны из 64 бойцов погиб только один человек.

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После уничтожения РСК хорватским блицкригом, подготовленным инструкторами НАТО, Драган Василькович вернулся в Австралию, где работал тренером по гольфу. Однако в 2006 году он был арестован по запросу Хорватии.

До 2015 года адвокаты «капитана Драгана» пытались не допустить его выдачи хорватам, справедливо опасаясь за его жизнь, и все это время, с перерывом на восемь месяцев, он провел в заточении.

Хорватская прокуратура инкриминировала Васильковичу убийства и пытки хорватских полицейских и военнослужащих. Причем обвинение строилось на таких притянутых за уши доводах, как, например, «преступный сговор с командиром танкового подразделения Югославской народной армии», в результате которого были уничтожены блокпосты хорватских сепаратистов в городе Глина и окрестных с ним населенных пунктах.

«Я похож на полководца, который победил честно, выиграв сражения, но закончил жизнь в лапах врага, потому что не захотел добить его, – говорил «капитан Драган» журналистам во время процесса. – Я боролся против системы-монстра, которая резала и убивала сербов, за что никто так и не понес наказания».

Проигнорировав доводы защиты, хорватский суд приговорил Васильковича к 13,5 годам заключения, дважды отказав ему в условно-досрочном освобождении.

При этом хорватская судебная система все-таки зачла годы, проведенные военным в неволе в Австралии, благодаря чему он и вышел на свободу именно сейчас.

Также, стремясь в глазах западных кураторов избавиться от клейма ксенофобского антисербского государства, Хорватия обеспечила узнику приемлемые условия заключения, благодаря чему он сохранил здоровье и бодрость духа.