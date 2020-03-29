Легендарный сербский герой на свободе после 13 лет неволи
Освобожденный из тюрьмы в хорватском Лепоглаве Драган Василькович, получивший известность в 90-е как «капитан Драган», прибыл в Сербию.
Об этом сербским СМИ сообщил адвокат легендарного командира Драган Палибрк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я хочу выразить благодарность компетентным органам Республики Сербия за принятие всех мер для обеспечения безопасной и надежной доставки моего клиента (на историческую родину, – ред.)», – заявил юрист.
Драган Василькович тринадцать лет провел в заключении, из них девять лет в Австралии, гражданином которой он является, и четыре года в Хорватии.
До развязанной хорватскими сепаратистами войны, Драган Василькович двадцать лет прожил в Австралии, стал одним из лучших выпускников Военной академии в городе Перт, уволился в звании капитана, был советником президента Танзании по национальной безопасности.
В 1991 году он, желая помочь своим соплеменникам, добровольцем прибыл на территорию Хорватии, в непризнанную Республику Сербская Краина, где создал разведывательно-диверсионное подразделение «Книндзи» (игра слов: ниндзя и Книн – столица РСК), которое совершало опасные и точечные операции в тылу противника, а также центр подготовки «Альфа». Об эффективности «книндзей» говорит тот факт, что за четыре года войны из 64 бойцов погиб только один человек.
После уничтожения РСК хорватским блицкригом, подготовленным инструкторами НАТО, Драган Василькович вернулся в Австралию, где работал тренером по гольфу. Однако в 2006 году он был арестован по запросу Хорватии.
До 2015 года адвокаты «капитана Драгана» пытались не допустить его выдачи хорватам, справедливо опасаясь за его жизнь, и все это время, с перерывом на восемь месяцев, он провел в заточении.
Хорватская прокуратура инкриминировала Васильковичу убийства и пытки хорватских полицейских и военнослужащих. Причем обвинение строилось на таких притянутых за уши доводах, как, например, «преступный сговор с командиром танкового подразделения Югославской народной армии», в результате которого были уничтожены блокпосты хорватских сепаратистов в городе Глина и окрестных с ним населенных пунктах.
«Я похож на полководца, который победил честно, выиграв сражения, но закончил жизнь в лапах врага, потому что не захотел добить его, – говорил «капитан Драган» журналистам во время процесса. – Я боролся против системы-монстра, которая резала и убивала сербов, за что никто так и не понес наказания».
Проигнорировав доводы защиты, хорватский суд приговорил Васильковича к 13,5 годам заключения, дважды отказав ему в условно-досрочном освобождении.
При этом хорватская судебная система все-таки зачла годы, проведенные военным в неволе в Австралии, благодаря чему он и вышел на свободу именно сейчас.
Также, стремясь в глазах западных кураторов избавиться от клейма ксенофобского антисербского государства, Хорватия обеспечила узнику приемлемые условия заключения, благодаря чему он сохранил здоровье и бодрость духа.
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