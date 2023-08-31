Легендарный Уткин удостоился посмертных воинских почестей

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Командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин был похоронен сегодня на федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» в подмосковных Мытищах.

Ему были отданы воинские почести, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Уткин, как и Евгений Пригожин, был организатором мятежа 24 июня. Погибли они тоже вместе – в авиакатастрофе над Тверской областью. Однако Пригожин воинских почестей оказался недостоин.

Несмотря на это отличие, в целом похороны Уткина прошли так же кулуарно. Проститься пришли только родные, близкие и коллеги покойного.

На венках на могиле были ленты: «Любимому сыну»; «Благодарность за службу»; «От Совета командиров»; «Лучшему командиру от личного состава 305-й артбригады»; «Девятому от Сокольника с-1567»; «Быть воином – жить вечно!».

Церемония была закрытой по просьбе семьи Уткина. Мытищинское кладбище так же, как Пороховское кладбище во время похорон Пригожина, было оцеплено военной полицией.

«В целом же тоже похороны были секретными», – отметил у себя в тг-канале бывший автор закрытого «Эха Москвы» Кирилл Шулика.

«Провожать пришли родственники, близкие люди и сослуживцы. Ушла настоящая легенда», – пишет военный эксперт Борис Рожин.

Дмитрий Уткин был Героем России и единственным в истории человеком, награжденным сразу шестью орденами Мужества.

«Но авиакомпания “Россия” все равно назовёт один из своих самолётов – “Жириновский”», – горько иронизирует обозреватель «Комсомольской правды» Сергей Мардан.

«Если человек с таким количеством боевых наград объявляется мятежником, а потом его ликвидируют некие силы, то значит, в стране явно что-то идет не туда», – считает журналист из Санкт-Петербурга Дмитрий Борисенко.

Тем временем группа волонтёров во главе с Натальей Хим анонсировала траурное мероприятие 1 сентября – девятый день после авиакатастрофы. Оно пройдет в Москве на улице Варварка, где создан стихийный мемориал, памяти всех погибших от рук украинских террористов. Объявлен сбор средств.

Сегодня стало известно, кто сменит Уткина на посту командира «Вагнера». Это Антон Елизаров (позывной «Лотос»). Он служил в знаменитой 10-й бригаде ГРУ, воевал в Сирии, ЦАР и на Украине. В 2022 году стал Героем России.

«Как и г-н Пригожин, г-н Елизаров – трижды Герой (РФ, ДНР, ЛНР). Но на мятеж этот Герой вряд ли пойдёт», – с сожалением отметил беглый либеральный политолог Станислав Белковский.