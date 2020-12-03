Легендарный завод «Антонов» превращается в место мародерства

03.12.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинский авиагигант, ГП «Антонов» может пасть жертвой мародеров во власти и потерять порядка трех миллиардов долларов, а также лишиться своей основной деятельности – производства самолетов.

Об этом в эфире интернет-канала «Хвиля» заявил последний президент госпредприятия, лишившийся должности после «реформирования» «Антонова», Александр Лось, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Лось высказался против перепрофилирования аэропорта в Гостомеле, принадлежащего «Антонову», где проводятся испытания самолетов, в гражданский филиал «Жулян». По его мнению, это лишит «Антонов» его основной деятельности, а Украину окончательно отбросит в число стран «третьего мира».

«Есть риск того, что так, как оно происходит на сегодняшний день – это путь к потере способности как самолетостроительного предприятия и как глобального игрока на мировом рынке транспортной авиации… Все те проекты, они вторичны. Во всяком случае, для меня и для авиастроителей «Антонова» тоже. Это вспомогательные проекты. Если не во вред основному виду деятельности. А если на это только и делается упор, тогда мы движемся к тому, что в ближайшее время «Антонов» может стать местом мародерства», – заявил Лось.

По его примерным оценкам на «мародерстве» «Антонова» можно получить порядка трех миллиардов долларов.

«Материальный интерес – если грубо, навскидку, со всем моим багажом и пониманием того, что такое на сегодняшний день «Антонов» – до трех миллиардов долларов только в краткосрочной перспективе с этого предприятия можно будет изъять. Это инфраструктура и материальные активы, и часть неправильно оцененной, недооцененной или умышленно недооцененной интеллектуальной собственности… «Антонов» для Украины – это и символ, и ценность. Если Украина теряет «Антонов» как самолетостроительное предприятие, Украина превращается в страну «третьего мира», – резюмировал Лось.