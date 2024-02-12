Легитимность Зеленского начинает расшатываться

Чем ближе подходит срок к окончанию президентских полномочий Владимира Зеленского, тем сильнее эта тема будет «раскачиваться».

Этот процесс уже начался, заявил в эфире «Радио НВ» политолог Алексей Кошель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кошеля, чтобы сбить претензии к Зеленскому, должно быть вынесено решение Конституционного суда, который скажет, что выборы президента проводить сейчас нельзя.

«Есть достаточно серьезный риск, связанный с 20 мая. Сейчас я вижу по социальным сетям, как очень осторожно тема легитимности украинского президента начинает расшатываться. Ее будут расшатывать и изнутри, и будут раскачивать наши враги. К этому нужно быть готовыми, и, все-таки, я думаю, что лучший способ поставить точку в этом вопросе, потому что есть расшатывание ситуации по легитимности президента после 20 мая.

С другой стороны, есть позиция ведущих экспертов, специалистов по конституционному праву относительно невозможности проведения выборов в условиях военного положения. И тут все-таки чтобы прекратить спекуляции на эту тему, стоило бы сделать внесение в Конституционный суд и получить четкий ответ касаемо непроведения выборов. Потому что эта тема сейчас начинает разыгрываться», – заявил Кошель.