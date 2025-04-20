«Легкая дипломатическая победа Путина»: как в Штатах оценили пасхальное перемирие на Украине

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The Wall Street Journal оценивает российское предложение двухдневного «пасхального перемирия», как тактическую победу Москвы.

Издание отмечает, что заявление российского президента прозвучало на следующий день после того, как США сообщили, что прекратят свои усилия по переговорам об окончании войны, если в ближайшее время не будет достигнут прогресс.

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«Аналитики считают, что короткое предложение о прекращении огня — это легкая дипломатическая победа Путина, попытка остановить американскую сторону от разрыва отношений и способ позиционировать себя как лидера, больше всех желающего мира», — пишет издание.

По мнению газеты, заявление Путина свидетельствует о его возможном отходе от ранее заявленной позиции, согласно которой он должен разрешить, как он выразился, «коренные причины» конфликта, прежде чем соглашаться на паузу в военных действиях. К ним относятся возможное вступление Украины в НАТО и то, что Москва воспринимает как вытеснение российского культурного влияния на Украине.

«Если это будет сделано на очень короткий срок, то Путин ничем не рискует, но играет в его пользу как человека, искренне желающего мира», — говорит Татьяна Становая, старший научный сотрудник прищанного в РФ «нежелательной организацией» Российско-Евразийского центра Карнеги.

Издание также пишет, что ранее Киев неоднократно заявлял, что российским предложениям о прекращении огня нельзя доверять, и обе стороны заявляли, что приостановка военных действий лишь позволит противнику перегруппироваться и перевооружиться.

В январе 2023 года Путин также призывал к 36-часовому прекращению огня во время православного Рождества. Зеленский тогда ответил, что его страна не согласится ни на какое перемирие, в результате которого российские войска будут занимать ее территорию. Боевые действия продолжались.

Сейчас же Киев изменил тактику и вслед за США предлагает России 30-дневное перемирие вместо 30 часов,.

“Россия в любой момент может согласиться на предложение о полном и безусловном прекращении огня сроком на 30 суток, которое уже с марта на столе. Мы хотим увидеть, как российские силы действительно прекратят огонь по всем направлениям”, — заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

При этом, как сообщает британский канал Sky News, Минобороны Украины отрицает «девяностопроценттную готовность принять предложения США по мирному плану», о которой днем ранее сообщал американский таблоид New York Post, по данным которого глава ведомства Рустем Умеров сообщил американским официалам, что Киев поддерживает план Уиткоффа по завершению войны, представленный европейцам в Париже

В Минобороны Украины подчеркнули, что «не участвуют в принятии политических решений и не уполномочены оценивать ход переговоров в процентном выражении».

Со своей стороны, как пишет CNN, США хотят организовать еще одну встречу Уиткоффа с представителями России для обсуждения рамочного соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

По информации канала, предложенный США план предполагает закрепление линии фронта, прекращение огня и фактическое признание контроля России над ее новыми регионами, включая Крым.

Сообщается, что это положение было доведено до украинской и европейской сторон на переговорах в Париже, а также обсуждено в телефонном разговоре между госсекретарём США Марко Рубио и главой мид РФ Лавровым.