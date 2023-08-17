«Легкая добыча»: европейцы похищают украинских детей

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Украиснкие посольства в Европе закрывают глаза на ущемление прав украинских беженцев в ряде стран ЕС, в частности на изъятие детей из семей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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Он рассказал, что после того, как весной РФ провела неформальное заседание Совета Безопасности ООН, на котором была затронута тема изъятия в Евросоюзе детей из семей украинских беженцев, российское постпредство начало получать обращения от людей, столкнувшихся с подобным произволом.

«Не хотелось оставлять этих людей без помощи, хотя, строго говоря, возможности российской дипломатии в случае с украинскими и иными гражданами (а от них также поступали сообщения) весьма ограничены. Всего к нам обратилось, наверное, около полусотни человек, однако далеко не все потом захотели публичной огласки своих историй», – сказал Полянский «Известиям».

По его словам, российская сторона создала электронный адрес europestealschildren@gmail.com и делала публикации об этой проблеме в соцсетях с хештегом #europestealschildren.

«В ряде случаев на них отзывались общественные организации, адвокаты и активисты, просто неравнодушные люди. Некоторым за счет подобной публичности удалось помочь. Часть обращений взяли на себя общественные организации. Для меня удивительно, что вопиющая ситуация, с которой сталкиваются украинские беженцы в Европе, их, по сути, полное бесправие перед ювенальными службами европейских стран, тщательно ретушируется на Украине и в ЕС. Прискорбно, что политические соображения берут верх над интересами конкретных людей, попавших в беду», – отмечает дипломат.

Он добавил, что абсолютно беспомощными оказываются в ЕС и украинские посольства, предпочитающие не обострять отношения со странами, поддерживающими Киев оружием, а потому оставляют в беде своих сограждан.

«Считаю, что в этом вопросе политики быть не должно: если нам удалось кому-то помочь, это здорово, если это сделали власти Украины — еще лучше. Важен результат, а не кто его добился», – резюмировал Полянский.

В свою очередь доктор публичного права во Франции, приглашенный профессор МГУ Карин Беше-Головко считает, что европейцы зачастую ищут простые способы усыновления иностранных детей, и дело здесь не только в правовых особенностях европейских государств, для которых украинцы стали «легкой добычей».

«По закону во многих европейских странах очень сложно усыновить детей — французских, немецких, итальянских и так далее. И поэтому порой гораздо проще приобрести иностранного ребенка», – говорит Беше-Головко.