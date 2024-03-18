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В ближайшее время может произойти взрыв на дамбе Киевской ГЭС, в котором сразу же будет обвинена Россия.

Об этом в эфире интернет-канала «Мы – Украина» заявил майор запаса, участник карательной операции против ЛДНР Алексей Гетьман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Нацист воспользовался украинским пропагандистским штампом о «виновности РФ в подрыве Каховской плотины», которую, как известно, подорвал киевский режим.

«Меня очень беспокоит киевская дамба. Очень беспокоит. Потому что опыт у них уже есть. Возможно, они таким образом попытаются что-то сделать. Потому что атаковать с Белоруссии тот же Ужгород… а вдоль Киевского моря ракеты могут летать на небольшой высоте, их сложно будет перехватывать. Много чего они запланировали, я уверен», – трепался Гетьман.