Восточная и Южная Украина мечтают о скорейшем мире, в то время как не прочувствовавшая на себе тяготы войны Галичина требует воевать до границ 91-го.

Об этом в интервью укро-пропагандистке Наталье Мосейчук заявил гауляйтер Николаевской области Виталий Ким, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Соцопросы говорят о том, что люди не позволяют себе сказать: гори оно всё огнём, прекращайте войну, всё равно как. Никто не позволяет себе сказать такого. Все говорят: я согласен, но при условии… И многим на всех плевать. Если смотреть статистику опросов, пару лет назад было так: 30% говорили: до границ 91 года. 30% говорили: нет, сейчас прекращаем войну. И 40% не знали. Проблема в том, что это 30% с Западной Украины требовали дожимать до границ 91 года. А 30% восточной и южной Украины говорили, что хватит», – рассуждал Ким, размещавший в 22-м году глумливые «переможные» комментарии.