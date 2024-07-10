«Легла под Моссад»: Найдут ли управу на Аллу Пугачеву?

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Депутат Госдумы Алексей Журавлев направил запрос в Минюст РФ с просьбой рассмотреть возможность включения популярной в прошлом веке певицы Аллы Пугачевой в список иностранных агентов.

Поводом стала свежая запись бежавшей в Израиль артистки в американской соцсети, где она намекала на вину России в ударе по киевской больнице «Охматдет», тогда как на кадрах очевидцев видно, что разрушения вызвано ракетой украинской ПВО.

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«В своей русофобии она переходит всякие границы и, идя на поводу у украинской пропаганды, прямо обвиняет Россию в ударах по мирному населению. Хотя человеку непредвзятому, взвешивающему разные позиции, сразу понятно, что это были не российские ракеты. После такого бывшую народную любимицу следует не только признать иноагентом, но и привлечь к уголовной ответственности за дискредитацию российской армии», — пояснил парламентарий.

Депутат пишет, что прочел о регулярной дискредитации Пугачевой армии РФ в российских соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Однако, скорее всего, поводом для его запроса стала последняя запись престарелой певицы в американской соцсети. Пугачева разместила фото мальчика, раненого в киевской больнице Охмадет, и написала: «Бог терпелив, но всему есть предел».

Либеральный тг-канал «Бриф» утверждает со ссылкой на источники, что запрос Журавлева не единственный. В Минюсте есть еще несколько аналогичных, и предположительно ведомство удовлетворит жалобщиков до конца лета. А потом якобы будет возбуждено и уголовное дело.

Международную Ассоциацию ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» возмутило двуличие Пугачевой. В организации припомнили, как на похоронах Михаила Горбачева галантно приветствовал пожилую певицу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Когда под ударами украинских нацистов гибнут женщины и дети в России, это не вызывает у Пугачёвой никаких эмоций. А тут – такое! Никто не хочет у Пугачёвой ручку поцеловать?..», – говорится в заявлении ветеранов.

Блогер Вадим Манукян считает, что ситуации уже поменялась, и сейчас целовать руку пожилой певице никто не станет.

«Семь лет назад, когда я задел Пугачеву, в ее защиту выстроилась довольно большая компания. За эти годы она уважение в России, похоже, изрядно растеряла», – написал Манукян.

Журналист Дмитрий Борисенко подтверждает, что Пугачева вызывает раздражение и в силовых органах:

«Я попросил своего знакомого, высокопоставленного силовика, что в их ведомстве думают о Пугачевой, на что он ответил – Она в свое время лежала подо всеми, сейчас она лежит под Моссадом…».