«Легший под Пороха Ярош бесполезен» – главарь «Правого сектора»

04.11.2021 13:33 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Основатель «Правого сектора», главарь «Украинской добровольческой армии» Дмитрий Ярош будет абсолютно бесполезным на посту советника главнокомандующего ВСУ.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил сменивший Яроша на посту руководства запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Андрей Тарасенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Тарасенко, Ярош уже был советником экс-начальника Генштаба Виктора Муженко, но ни на что не влиял.

«Как показывает практика, ничего не будет. Он был советником Муженко много лет, и ничего не происходило. То есть, это пшик, профанация на самом деле. Не будет никаких результатов из этого всего… Я говорю, как показывает опыт. Я же вместе с ним был все эти годы, первые годы войны. Ничего не влияло, он просто имел корочку и все. Никто ни на кого никаким образом не влиял… Он много лет был советником – это как-то повлияло на молодежь, какую-то мобилизацию повысило или еще что-то сделало каким-то образом? Нет. Вот я об этом говорю», – заявил Тарасенко.

Главный «правосек» также рассказал, почему экстремисты разошлись с Ярошем в ноябре 2015 года.

«Если говорить грубо и в двух словах, то он лег под Пороха, который на тот момент был президентом. Мы не видели такой перспективы в развитии «Правого сектора» в этом. И это считали абсолютно ненормальным», – резюмировал праворадикал.