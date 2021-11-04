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04.11.2021 13:33 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, нацизм, Политика, Украина
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«Легший под Пороха Ярош бесполезен» – главарь «Правого сектора»

Новости УкраиныОснователь «Правого сектора», главарь «Украинской добровольческой армии» Дмитрий Ярош будет абсолютно бесполезным на посту...

Основатель «Правого сектора», главарь «Украинской добровольческой армии» Дмитрий Ярош будет абсолютно бесполезным на посту советника главнокомандующего ВСУ.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил сменивший Яроша на посту руководства запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Андрей Тарасенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Тарасенко, Ярош уже был советником экс-начальника Генштаба Виктора Муженко, но ни на что не влиял.

«Как показывает практика, ничего не будет. Он был советником Муженко много лет, и ничего не происходило. То есть, это пшик, профанация на самом деле. Не будет никаких результатов из этого всего… Я говорю, как показывает опыт. Я же вместе с ним был все эти годы, первые годы войны. Ничего не влияло, он просто имел корочку и все. Никто ни на кого никаким образом не влиял… Он много лет был советником – это как-то повлияло на молодежь, какую-то мобилизацию повысило или еще что-то сделало каким-то образом? Нет. Вот я об этом говорю», – заявил Тарасенко.

Главный «правосек» также рассказал, почему экстремисты разошлись с Ярошем в ноябре 2015 года.

«Если говорить грубо и в двух словах, то он лег под Пороха, который на тот момент был президентом. Мы не видели такой перспективы в развитии «Правого сектора» в этом. И это считали абсолютно ненормальным», – резюмировал праворадикал.

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