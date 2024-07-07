Победившие на выборах в Британии лейбористы запустят программу «климатической повестки», с помощью которой будут пытаться подкупить страны глобального Юга и вынудить их придерживаться политики «мелких шагов» против РФ. Однако всё это придётся им делать с существенно урезанным бюджетом

Об этом на пресс-конференции в Москве заявила руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Министр иностранных дел Лэмми во время визита весной в США говорил о том, что мы теряем страны глобального Юга. Когда мы стараемся привлечь их на свою сторону, они нам отвечают: что вы всё Украина да Украина, вам наплевать на наши нужды. Что делает Британия? «А мы будем их поддерживать, будем заниматься помощью в ликвидации ущерба от климатических катаклизмов, заниматься экономическими и социальными проблемами. А в отношении России потребуем не полной поддержки, а мелких шагов – вернуть «похищенных Россией детей», вывести танки с Украины. И постепенно их перетаскивать на свою сторону», – пояснила Ананьева логику действий Лондона.

Но есть проблема – дефицит средств.

«Госдолг в районе 100% ВВП – это много, поэтому экономическая программа лейбористов очень осторожная. Они назвали свой манифест «Change», изменение. Это стабильность после хаоса, который внесли консерваторы. Нужен экономический рост, но на основе очень жёсткого соблюдения бюджетных правил. И если консерваторы обещали увеличить расходы обороны до 2,5% ВВП к 2030 году, то лейбористы пообещали – но не к 2030 году, а когда позволят финансы. В том числе и климатическая повестка: мы направим 25 млрд. фунтов в год. Это обещание было нарушено уже в ноябре прошлого года, когда они посчитали финансы и сказали: ну, ладно, под 5 млрд. И, может, не в первый год пребывания у власти. Фин. ограничения будут очень давить на новое правительство».