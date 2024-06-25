По мере того, как Великобритания приближается к всеобщим выборам, которые состоятся 4 июля , опросы показывают ту же историю, что и на протяжении большей части последних трех лет: эта страна кричит о переменах. Сможет ли потенциальный новый премьер и лидер лейористов Кейр Стармер дать Британии те перемены, которых она так отчаянно желает? Исследованию этого вопроса посвящена статья на сайте американской CNN.

Ситуация для премьер-министра Риши Сунака была ужасной с тех пор, как он вступил в должность в конце 2022 года. Его правящая Консервативная партия, чьи 14 лет у власти были отмечены политическими авантюрами жесткой экономии, Брексита и радикальной экономики, отстала от оппозиционной Лейбористской партии в опросы примерно в ноябре 2021 года, и с тех пор разрыв только увеличился.

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Если не произойдет серьезного потрясения, менее чем через три недели лидер лейбористов Кейр Стармер станет человеком, входящим в знаменитую черную дверь на Даунинг-стрит, 10.

Стармер пообещал стать проводником перемен, в которых нуждается Британия. Он пообещал развивать экономику страны путем реформирования законов о планировании и инвестирования в новую промышленную стратегию. Он заявил, что создаст фонд национального благосостояния с 7,3 млрд фунтов стерлингов (9,3 млрд долларов США) государственных денег, который поможет оплатить переход к чистым нулевым выбросам.

Государственная энергетическая компания Great British Energy стоимостью 8,3 миллиарда фунтов стерлингов обеспечит декарбонизацию энергосистемы Соединенного Королевства к 2030 году. Стармер говорит, что всего этого можно достичь без повышения подоходного налога, хотя нет никаких обязательств по другим сборам, таким как прирост капитала. налог, который платится с денег, полученных от продажи активов, включая недвижимость и акции.

Остальная часть лейбористского манифеста представляет собой смесь умеренного центризма и мягкого социализма. Он включает в себя введение налогов на частные школы, чтобы помочь оплатить государственное образование, а также непредвиденные сборы с энергетических компаний для финансирования перехода на чистую энергию. Существуют также обязательства по правам трудящихся, сокращению очередей на медицинское обслуживание, а также контролю над иммиграцией.

Критики справа говорят, что Стармеру придется поднять налоги для финансирования своих планов, в то время как скептики слева говорят, что его манифест недостаточно смел и амбициозен, чтобы изменить Британию к лучшему.

Конечно, это Великобритания, в которой за последние два года наблюдался рекордно высокий уровень инфляции, наблюдался стремительный рост процентных ставок, наблюдалось падение фунта стерлингов до рекордно низкого уровня по отношению к доллару, которая все еще находится в кризисе стоимости жизни, у ее жителей было самое продолжительное время ожидания медицинских операций в новейшей истории , и последние восемь лет она провела в условиях политической нестабильности после голосования за выход из Европейского Союза в 2016 году.

Короче говоря, это длинный список вещей, которые необходимо решить в течение пяти лет, когда государственные финансы находятся в беспорядке. Вопрос для Стармера, если он победит, заключается в том, не слишком ли велик этот беспорядок, чтобы он мог его исправить, и есть ли у него политическое мастерство, чтобы добиться обещанных перемен.

Критики Стармера слева говорят, что он использовал имеющего репутацию левого радикала бывшего партийного лидера Джереми Корбина и его крыло Лейбористской партии, чтобы завоевать партийное руководство в 2020 году, взяв на себя несколько левых позиций, таких как национализация государственных услуг, отмена платы за обучение в университетах. сборов и отмену консервативных реформ социального обеспечения – только для того, чтобы отказаться от этих обещаний, как только он приблизится к власти.

Джеймс Шнайдер, бывший директор по связям с общественностью Корбина, сказал CNN: «Стармер не является принципиальным человеком. Его кампания за то, чтобы стать лидером Лейбористской партии, была системно нечестной. Его цинизм и отсутствие политики по улучшению жизни людей приведут к глубокому разочарованию, которое может либо подпитать крайне правых, либо будущее народное движение за перемены».

Так сможет ли Стармер изменить Британию? Стармер смог стать эффективным менеджером, потому что «он не увяз в многолетней политической идеологии или багаже. Хотя союзники Стармера могут рассматривать это как силу, его оппоненты с обеих сторон политики видят в этом слабость.

Для тех, кто справа, Стармер — это человек, который скажет что угодно, чтобы прийти к власти. Он тот, кто, по их мнению, поддержит Корбина, который настроен против НАТО и неоднократно обвинялся в сочувствии террористам, чтобы получить то, что он хочет и представляет опасность для Британии.

Слева же он видится человеком, у которого нет убежденности в радикальных переменах, и, придя к власти, он существенно не будет сильно отличаться от ныеешнего консервативного лидера.

Если текущие опросы будут точными, Стармер получит историческое и огромное большинство в Палате общин. Но будущее может оказаться не таким простым.

Учитывая нынешнее состояние британских финансов, обстоятельства вероятной победы лейбористов и даже личные качества Стармера, это может означать, что у него нет того пустого чека, которым обычно пользуется лидер, практически не имеющий оппозиции в парламенте.

Неспособность превратить эту парламентскую власть в ощутимые результаты в то время, когда избиратели требуют чего-то иного, может означать, что через пять лет его умеренная, ориентированная на безопасность левоцентристская программа в конечном итоге может рассматриваться как такая же большая политическая авантюра. как и любой из тех, которые консерваторы приняли за последние 14 лет.