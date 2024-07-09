Лейтенант ВМСУ – скептикам: Молчать! Скоро вас поразит мощь украинского флота

Вадим Москаленко.  
09.07.2024 21:43
  (Мск) , Одесса
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Если бы ВМС Украины могли вывести в море весь свой флот, все скептически настроенные люди очень бы сильно удивились.

Об этом на «7 канале» заявил старший помощник противоминного корабля, лейтенант «Максим», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если бы ВМС Украины могли вывести в море весь свой флот, все скептически настроенные...

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«По поводу скептиков – это у нас понимание с 2014 года, когда мы потеряли очень много флота в Крыму, в Севастополе и так далее, по поводу того, что много кораблей было захвачено. Мы знаем историю о тральщике «Черкассы», который остался последний, чтобы оборонять. И такое было отношение, что Украина совсем не развивает свой флот, что у нас осталась одна база только в Одессе, где мы можем собирать», – трепался «Максим».

Он обратился персонально к «скептикам».

«Война длится уже 2,5 года, и понятно, что Украина не стоит на месте, ВМС не стоит на месте и так далее. Мы получаем новые образцы, начиная с 2022 года, и до 2022 года тоже. То есть были договорённости на строительство и корветов, были получения катеров, и у нас всё только в процессе развивается.

Есть договорённости, о которых нельзя говорить, и скептикам могу сказать: помолчите, пожалуйста, потому что мы получим, и украинский флот даже сейчас, если его можно будет вывести в море в какой-то момент, вы очень сильно удивитесь, если посмотрите», – храбрился украинский лейтенант.

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