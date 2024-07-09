Лейтенант ВМСУ – скептикам: Молчать! Скоро вас поразит мощь украинского флота

Если бы ВМС Украины могли вывести в море весь свой флот, все скептически настроенные люди очень бы сильно удивились.

Об этом на «7 канале» заявил старший помощник противоминного корабля, лейтенант «Максим», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу скептиков – это у нас понимание с 2014 года, когда мы потеряли очень много флота в Крыму, в Севастополе и так далее, по поводу того, что много кораблей было захвачено. Мы знаем историю о тральщике «Черкассы», который остался последний, чтобы оборонять. И такое было отношение, что Украина совсем не развивает свой флот, что у нас осталась одна база только в Одессе, где мы можем собирать», – трепался «Максим».

Он обратился персонально к «скептикам».

«Война длится уже 2,5 года, и понятно, что Украина не стоит на месте, ВМС не стоит на месте и так далее. Мы получаем новые образцы, начиная с 2022 года, и до 2022 года тоже. То есть были договорённости на строительство и корветов, были получения катеров, и у нас всё только в процессе развивается. Есть договорённости, о которых нельзя говорить, и скептикам могу сказать: помолчите, пожалуйста, потому что мы получим, и украинский флот даже сейчас, если его можно будет вывести в море в какой-то момент, вы очень сильно удивитесь, если посмотрите», – храбрился украинский лейтенант.