Лекция для студентов Киева: Русские относятся к вам как к домашним животным

11.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Поездки в Россию для украинцев являются предательством, кроме того, русские воспринимают жителей бывшей советской республики как «домашних животных».

С такими наставлениями во время своей лекции перед киевскими студентами заявил известный украинский пропагандист Виталий Портников, получивший скандальную известность благодаря появившемуся во времена Евромайдана гей-видео, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я знаю, что многие из вас не думают так, я знаю, что многие из вас ездят в Россию, знаю, что многие из вас считают, что все нормально. Я знаю, что многие из вас не видят в этом никаких проблем.

Я хочу, чтобы вы знали, как россияне относятся к таким, как вы. Как к неполноценным хохлам, которые не имеют никакой человеческой чести. Как к этим домашним животным, которых можно содержать и не уважать.

Каждый из вас, который пересекает Российско-украинскую границу с украинским паспортом, в глазах россиянина превращается в домашнее животное. Потому что сам россиянин никогда в жизни бы так не сделал – он никогда в жизни не поехал бы в страну, которая оккупирует часть его территории, никогда в жизни не поехал бы, потому что русские – это имперская, но государствообразующая нация.

И к представителям страны, которые приезжают и говорят: «Ой, как мы хотим с вами дружить, дорогие братья» – они могут относиться только как к нелюди. Каждый из вас, который ездит туда и пытается разговаривать, должен помнить, что еще никто не держит его не только за собеседника, а как за человека. Предателей нигде не любят», – заявил Портников.

Речь скандального пропагандиста прокомментировал политолог Владимир Корнилов. «Вы на жестикуляцию обратите внимание. Геббельс отдыхает!» – считает эксперт.