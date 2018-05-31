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Лекция Джемилева в Стэнфордском университете обернулась полным провалом
Главарь меджлисовцев, долгое время возглавлявший запрещенную в РФ группировку, Мустафа Джемилев потерпел фиаско на своей лекции в Стэнфордском университете. Об этом в своем блоге пишет присутствовавшая на мероприятии журналистка Ирина Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По ее словам, публика во время выступления престарелого диссидента выражала явное безразличие, а по итогу задавала вопросы не по теме и предлагала меджлисовцам прекратить сопротивление.
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«Очень многие из присутствующих увлеченно проверяли обновления в Инстаграмме, сидели в чатах, смотрели статистику каких-то сайтов и писали код.
Вопросы из зала:
Дядечка с какой-то очень научно-технической кафедры:
– вы встречались с Далай Ламой?
Тетечка Anya с кафедры славистики рассказывала долго о том, что она родилась в Казахстане, и там были депортированные чеченцы:
– разве это справедливо, что Крым отбирают у России? Ведь он всегда был русским, потому что Екатерина его завоевала 200 лет назад!
Очень грустного вида дядечка:
– это все мне напоминает геноцид армян турками. Не проще ли было бы крымским татарам перестать сопротивляться России чтобы не страдать от притеснений со стороны России?», – привела примеры Ищенко.
Метки: меджлис, Мустафа Джемилев
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