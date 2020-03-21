«Лена и ребята тьфу-тьфу», – Лукашенко определяет заражение коронавирусом на глаз

21.03.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил миру очередную порцию откровений о коронавирусе, побывав на частном медицинском предприятии «Адани».

Стало понятно, откуда взялись советы про водку, баню и трактора. Лукашенко признался, что попросту не верит в пандемию.

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«Меня через день то хоронят, то коронавирусы, то еще что-то. Я, правда, в них не верю. Мне уже во сне эти коронавирусы снятся. Меня министр просветил: оказывается, коронавирусы давно у нас знакомы. И нынешний на 90% похож по структуре с теми. Просто 10% надо им еще разобраться. А мы начинаем паниковать, кричать, гвалтовать. Надо работать тьфу-тьфу, как белорусы, тогда не будет как в Италии», – сказал Лукашенко руководителям предприятия.

Журналистам он поведал, что не видит смысла в карантине. Главное, по мнению президента, чтобы люди сами не выходили на улицу при недомогании.

«Надо людей заставить отвечать за себя и за тех, кто с тобой рядом. Если ты сморкаешься, кашляешь и харкаешь, так не выходи на улицу и не трави других. Заразу не разноси – в этом суть вся. Многие государства очень жестокие меры в этом плане предпринимают. Почему я этого не делаю? Скажу вам честно: мы не находимся в той ситуации, чтобы принимать драконовские меры», – поведал Лукашенко.

И тут же рассказал об «идиоте и негодяе», который приехал из Италии и, прежде чем свалиться с коронавирусом и свиным гриппом, успел пообщаться со многими людьми.

«Министру здравоохранения, вирусологам, врачам пришлось работать за КГБ, милицию и прочих, искать эти контакты – 340 человек. Слава Богу, что они здоровы оказались. Это не значит, что они не заражены были. Они просто перенесли на ногах этот вирус», – сказал Лукашенко.

Несмотря на этот вопиющий пример, он по-прежнему считает меры, которые предпринимают другие страны «психопатией». Президент провел экспресс-сеанс диагностики окруживших его журналистов.

«Какой-то психический дом устроили из планеты. Я ж смотрю по глазам – Лена и ребята – все, кого я знаю, тьфу-тьфу здоровы, никто не заболел. А не факт, что вы не заразные были и сейчас не заражены. Просто вы иммунитетом обладаете и переносите нормально. Китайцы нас проинформировали: у них 85% легкие формы», – сказал Лукашенко.

В заключении он раскритиковал 10 тысzx белорусов, которые выехали за границу уже после тревожных новостей о распространении вируса: «Чего вы туда поперлись?» – сказал Лукашенко, но обещал вызволить всех сограждан.