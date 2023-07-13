«Ленд-лиза не будет – осенью США переключатся на Арктику» – киевский эксперт

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Осенью в США меняется председатель Объединённого комитета начальников штабов с пехотинца Марка Милли на командующего ВВС – а значит театр геополитических столкновений сместится с Украины на как минимум на Тихоокеанский регион, а также, возможно, на Арктику.

Об этом на канале «Дикий Live», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», заявил украинский военный эксперт Олег Стариков.

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Его спросили, почему до сих пор не работает американский закон о ленд-лизе Украине.

«Президент Байден, приняв это, проведя это через Конгресс, делает всё возможное, чтобы конфликт осенью был остановлен, заморожен, или как это будет, но должна пройти деэскалация. Может и будет – конфликт высокой интенсивности может перейти в конфликт низкой интенсивности. Но деэскалация – к этому всё идёт. Поэтому Украине, в связи с тем, что нет боеприпасов – июнь, июль, август, может, сентябрь ещё – два с половиной месяца, чтобы решить вопрос, связанный с контрнаступлением. А потом наступят выборы в США, и всё завертится в другой сфере», – сказал эксперт.

«И второе, очень важное. Осенью произойдёт смена председателя объединённого комитета начальников штабов. Генерал Милли представителем 4 года был, 48 месяцев. Генерал Милли – это морпех, сухопутчик, можно сказать. А сейчас, кого будут назначать, он – ВВС. А что такое ВВС? Нужен ли в Тихоокеанском регионе сухопутчик? Нет. Поэтому весь интерес перейдёт в Тихоокеанский регион. И второе – Финляндия, Швеция [принимаются в НАТО], почему? Арктика. Это следующий этап, который ожидает, я не говорю боевые действия будут или нет, но там будет очень серьёзное обострение отношений, вплоть до вооружённого конфликта», – заявил Стариков.