Ленинский проспект и Рублевка: Москву атаковал рой беспилотников

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Сегодня утром российскую столицу атаковали беспилотники.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», дроны-камикадзе были замечены в Москве и области.

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В сетях распространяются кадры ликвидации беспилотников над элитным поселком Рублевка, в районе Истры, Новой Риги, Красногорска и других населенных пунктах. В самой Москве не менее трех дронов врезались в жилые здания, жильцы которых после были эвакуированы.

На Ленинском проспекте беспилотник влетел прямо в квартиру на 14 этаже. На нем было три взрывных устройства. Также известно о 13-ти дронах, сбитых на подлете к столице.

«Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал. Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию», – сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил работу ПВО.

«Жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников», – сообщил Воробьев.

«Попавший в СМИ утренний налёт БЛА на Москву — это закономерное продолжение событий 9 мая. Тогда применялись БЛА для разведки и изучения возможностей РЭБ и ПВО. Сегодня украинские формирования уже запустили начиненные взрывчаткой беспилотники для нанесения ударов по столице», – комментирует произошедшее автор телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук.

По его мнению, Украине такие атаки нужны для пиара и отвлечения внимания от собственных военных неудач.

«Сегодняшний налёт на Москву — это ещё один пряник для украинского населения, который необходимо постоянно подкармливать дутым позитивом после массированных ударов по всей Украине, потери Бахмута и продолжающейся мобилизации. И подарок для украинской пропаганды. В военном плане атака практически ничего не решает. Зато решает в пиар-плане: получился неприятный щелчок по носу, на который наверняка ответят очередным массированным ударом по Украине», – считает Звинчук.

Напомним, накануне мэр Киева Виталий Кличко потребовал от ВСУ начать удары по Москве.

«Я только одно не могу понять. Этот вопрос можно адресовать пану Залужному. Если столицу Украины русские ежедневно могут кошмарить, я не понимаю, почему жители Москвы отдыхают в столице России. Нужно, чтобы каждый из них понимал, что значит жить в таких условиях, в которых живет Киев уже почти полтора года», – заявил Кличко.

Генерал СВР в отставке Леонид Решетников напоминает, что вчера глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов угрожал России отомстить за обстрелы.

«Глава ГУР, английский шпион Буданов вчера грозился «ответить» на уничтожение российскими ВКС важных военных объектов в Киеве. «Ответ» в сугубо террористическом и диверсионном духе. «Успокоить» противника можем регулярными ударами по Киеву. Других средств у нас, по-видимому, пока нет. Ну и нужна активизация выявления и ликвидация англо-будановской агентуры в России», – написал Решетников.

Политолог Сергей Марков считает, что для российской столицы началось новое время.

«Это первый массированный авиаудар по Москве с Великой Отечественной войны. И первые взрывы после терактов ичкерийских террористов. Москва вступила в новый мир», – пишет Марков в своем тг-канале.

На Украине же радуются.

«Как сделать людей счастливыми после трех бомбардировок за сутки? Бомбить Москву», – доволен депутат Верховной рады Макс Бужанский.

Эксперт по информационным войнам медиатехнолог Ярослав Федосеев обращает внимание на важные детали.

«ПВО работала в Одинцово, Истре, Новой Москве, Барвихе. Есть несколько прилетов. Все атаки ориентировочно идут на запад и юго-запад. Ожидаемо, разгоняют панику среди элит. Призываю не делать ни при каких условиях фото. Скорей всего враг пока просто выявляет элементы обороны. Мой вам совет — забудьте об использовании навигатора. Думаю, РЭБ теперь долго не даст вам его запустить. Дай бог, чтобы это было пока самым страшным эхом для тех, кто ещё не верит, что это война», – подчеркнул Федосеев в своем паблике.

Телеведущая Олеся Лосева сообщает, что в столице начали ставить помехи.

«В Москве глушат cигналы спутниковой навигации, сообщают СМИ. На сбои в работе GPS уже жалуются таксисты и водители», – написала она.

А экс-глава Роскосмоса Дмитирий Рогозин призвал избавляться от иллюзий:

«Доброе утро, Москва! Надеюсь, теперь уйдут розовые сны? Просыпайся, страна!»