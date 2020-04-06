Лента о похищенном в Ливии российском ученом выйдет на экраны в апреле

06.04.2020, Москва, Анатолий Костенко

На сайте молодежного движения «Поколение Z» проанонсировали премьеру фильма «Шугалей». Участники движения предложили обсудить киноленту после ее выхода, назначенного на апрель.

Межрегиональное молодежное движение «Поколение Z» изучает идеи развития человеческого потенциала. Фильм «Шугалей» — яркий пример того, как героически могут вести себя люди, столкнувшиеся с опасностью.

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Кинолента рассказывает о российском социологе Максиме Шугалее. Вместе с коллегой он прибыл в Триполи для проведения социологического исследования. Позже они нашли секретную информацию о действиях местных властей. Это стало причиной их похищения. Почти год россияне находятся в триполитанской тюрьме «Митига», известной ужасными пытками. Несмотря на это, герои не предают своих идеалов.

Трейлер фильма можно посмотреть на Youtube. Премьера назначена на этот месяц. Посмотреть кино можно будет в онлайн-кинотеатрах.

«На сегодняшний день история ещё не закончена: российское Министерство иностранных дел борется за возвращение Шугалея домой, и доподлинной информации о его состоянии и местонахождении нет», – указано на сайте «Поколения Z».