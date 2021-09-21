Ленур Усманов: Украина использует крымских татар как одноразовую пехоту

21.09.2021 20:33 (Мск), Севастополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинские, западные и турецкие спецслужбы активно проводят работу среди крымских татар, пытаясь использовать их бытовые проблемы для формирования политической антироссийской линии.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» рассказал севастопольский общественник, блогер Ленур Усманов.

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ПН: Недавно в Киеве прошел так называемый саммит «Крымская платформа», который по задумке украинской власти должен заложить основу для «возвращения полуострова». Как вы оцениваете его итоги, как крымские татары восприняли это мероприятие?

Л.У: Это очередная популистская провокация со стороны Украины, меджлиса. Показывают свою никчемную «надобность» спустя фактически восемь лет после того, как Крым стал российским.

Меджлис утратил политические активы на территории полуострова. Да, есть те, кто симпатизирует Украине, есть те, кто разочарован во внутренней крымской политике из-за малой эффективности крымских чиновников в отдельных случаях, – есть легкое разочарование, но это не имеет никакого отношения к тому, что люди склонны к той политической ситуации, в которой сейчас находится Украина.

Мы прекрасно понимаем, что западная политика направлена на использование тех или иных народов с целью внутреннего раздрая в России. Тактика «разделяй и властвуй», сталкивая людей по национальным, конфессиональным признакам, уже более двухсот лет используется англо-саксами.

Мы прекрасно понимаем, что Украина, вместо того, чтобы вести конструктивную политику, направленную на укрепление многовековых связей между русскими и украинцами, между крымскими татарами и русскими, украинцами, пытается создать противоречия и разжечь региональный огонь.

ПН: В день проведения «Крымской платформы» произошла диверсия на газопроводе в селе Перевальное. ФСБ сообщает, что осуществили ее сторонники запрещенного меджлиса по заданию ГУР Минобороны Украины. Как вы оцениваете тот факт, что украинская власть руками крымских татар пытается дестабилизировать ситуацию на полуострове?

Л.У: Очень важно заметить, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины стало использовать через меджлис, крымских татар для подрыва военной инфраструктуры. В частности, подрыв газопровода, который непосредственно питает воинскую часть. А до этого несколько лет назад был подрыв газопровода в Алуште, где сгорело порядка четырех гектаров.

Важно отметить оперативность сотрудников ФСБ, которые четко понимают, что недооценивать данные случаи нельзя. Ребята, которые совершили эти действия, по факту оказались жертвами и заложниками. Они стали пешками в большой игре. И для того, чтобы в последующем избежать подобных инцидентов, необходимо, чтобы люди, которые попали в подобную ситуацию, чтобы они знали, к кому и как можно обратиться, чтобы спасти себя, свою семью.

ПН: Меджлис утверждает, что после «Крымской платформы» Россия развернула волну репрессий против крымских татар.

Л.У: ФСБ адекватно берет на контроль всех участников, которые принимали участие в «Крымской платформе» и проводит профилактические меры с целью обеспечения безопасности жизни населения Крымского полуострова. В том числе во избежание использования крымских татар по национальному признаку.

Обоснованно можно подозревать желание со стороны украинской власти использовать часть недовольного крымского населения, в том числе промеджлисовских крымских татар, лояльных тем или иным экстремистским организациям.

Когда недавно заявляли о том, что якобы в отношении крымских татар ведется некая политика на дискриминацию, что у крымских татар проводятся обыски, ни одно СМИ не сказало объективности ради, что обыски проходят не потому, что они крымские татары либо крымские мусульмане – обыски проходили у граждан России, которые являются либо сочувствующими, либо приверженцами, либо членами экстремистских организаций.

ПН: Как в целом настроены крымские татары?

Л.У: Очень важно подчеркнуть мудрость русского народа, проживающего на территории Крыма, который четко понимает, что есть крымско-татарский народ, который ничем не отличается от всех нардов, проживающих на территории бывшего Советского Союза, и четко разделяет радикальные структуры.

Важно, что на протяжении более двухсот лет крымские татары всегда были с русскими и с Россией, и во всех войнах участвовали крымские татары, непосредственно на стороне России. В свое время мне еще дедушка говорил о том, что наше будущее именно с Россией. Это в очередной раз отображает тот вектор, что внутри крымских татар большое количество пророссийских, прорусски настроенных именно исторически.

Крымско-татарский народ понимает, что экономически, политически, геополитически Россия нам предлагает влиться в общую, дружную многонациональную семью и совместно созидать.

А Украина предлагает лишь использовать крымских татар как одноразовую пехоту в противовес русскому большинству, что по факту губительно для всего народа.

ПН: Руководство Меджлиса сегодня выступает в защиту арестованных и осужденных в Крыму сторонников террористической организации «Хизб-ут-Тахрир», при этом еще в украинское время эти группировки конкурировали, а их отношения вряд ли можно было назвать дружественными. Почему сегодня так происходит, зачем меджлис оправдывает экстремистов?

Л.У: С того момента, как Меджлис стал терять свои позиции внутри крымско-татарского народа, в этот момент начали активно развиваться экстремистские организации, такие как «Хизб-ут-Тахрир» и ваххабиты. Они начали проявлять свою деятельность на территории полуострова.

В свое время Мустафа Джемилев сказал, что, «если мы не можем обезглавить, то мы возглавим». Соответственно, произошел тандем политического и экстремистско-религиозного образований. Если вы обратите внимание, именно члены «Хизб-ут-Тахрир» в феврале 14-го года возле Верховного Совета выкрикивали «Аллах акбар», именно они и были той ударной силой в противовес пророссийским силам.

Меджлис не ведет конструктивную политику – допустим, мог бы договориться как внутри Украины для улучшения жизни крымских татар на территории Украины, так и не ведет политику внутри Крыма, чтобы что-то сделать хорошего для крымских татар и тем самым быть полезным как организационная структура, как проводник, налаживая, например, связи с Турцией или другими странами. Этот момент мог бы привести к определенного рода реабилитации, – показывая свою социально-экономическую и политическую нужность как проводника.

Меджлисовцы наоборот решили вести политику на угнетение татар в интересах западных сил.

ПН: Почему Турция сегодня продает Украине оружие, строит корабли, поддерживает меджлис, но при этом называет себя другом России?

Л.У:Это говорит о том, что Турция никогда не была ни другом, ни партнером, ни союзником России на протяжении более двухсот лет. Из истории мы прекрасно понимаем, что из всех войн, которые вела Россия за последние двести лет, с Турцией воевали больше всего. Этих войн было порядка 12-ти.

Сегодня было бы лучше вести не гибридные войны, а налаживать экономические связи – через крымских татар, развивая Крымский полуостров. Было бы логично, если со стороны руководства Турции вкладывались какие-то инвестиции на территории полуострова и улучшали бы жизнь крымских татар.

ПН: Каково реальное положение крымских татар сегодня? Правда ли, что среди крымско-татарского населения высок процент протестных настроений и недовольства, как об этом заявляют в Киеве?

Л.У: К сожалению, в большей степени крымские татары разочаровались как во внутренней политике Украины, так и в крымской политике, потому что им очень много обещали. Одно дело, если бы не обещали. Но, к сожалению, из того, что обещали, сделали не более 20%. При этом, разочарование идет не в отношении России, а в отношении тех обещаний крымских чиновников, которые не выполнили свои предвыборные и те программные установки, которые они обещали вообще для всех крымчан. Если говорить о протестных настроениях, то это не означает, что, тем самым, люди начали симпатизировать Украине – нет, эти люди просто-напросто ушли в себя и разочаровались во всех.