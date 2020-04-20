«Леня Космос» рассказал, как растолстевший Порошенко пресмыкался перед донецкими

20.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко является главным виновником развязывания войны на Украине, из-за него страна трещит по швам, а во власти укрепились националисты.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший соратник Порошенко по оранжевому Майдану, экс-мэр Киева Леонид Черновецкий, прозванный «Леней Космосом», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Черновецкого, Порошенко начинал свою карьеру с того, что подобно рыбе-прилипале втирался в доверие к тем, кто мог помочь ему построить карьеру.

«Мы вместе ходили в церковь, и он был очень внимателен, слушая все мои концепции. Ну, вообще, он умеет притворяться. Есть такая рыба, называется прилипала – вот таким я видел Петра Алексеевича до тех пор, пока он не стал президентом. Я ловил этих рыб в Карибском море. Они выглядят с одной стороны, как утюг, но поверхность еще более гладкая, и есть специальные такие присоски, что если он прилепится к акуле, то он уже с ней, никак их не разорвешь. Вот так он сумел прилепиться к Ющенко и, конечно, нагадил ему очень много. Он умел прилепиться ко всем, кто был ему нужен», – заявил Черновецкий.

Поддерживавший оба Майдана Черновецкий рассказал, как Порошенко, будучи активным соратником президента Виктора Ющенко, после ослабления власти последнего переметнулся к Януковичу и готов был целовать ему лацканы пиджака.

«Донецкие – они вообще никого к себе не принимали. Никого. Они только свои. Это грустно, но вот так… А тут Петя затесался, который дрался со всеми и не давал Януковичу стать президентом, хотя первые выборы он выиграл у Ющенко. Но Кучма испугался американцев и назначил вторые выборы. Ох, как он тогда сражался за Виктора Андреевича, господи! Не на жизнь, а на смерть, а я не понимал чего…», – сказал политик.

Черновецкий также рассказал историю о том, как Порошенко унижался перед президентом Виктором Януковичем, будучи уже министром иностранных дел.

«Вот мы стоим в аэропорту. Уже официальная процедура закончилась, нас 7-10 человек самых главных в стране, и я не последний, друзья, потому что мэр города – это не сегодняшний мэр, у меня было много полномочий и много власти… я стою в аэропорту и Петя, растолстевший и грустный, в уголке где-то, а Янукович разговаривает со своими подельниками. Я в стороне, мне это неинтересно.

И вдруг я смотрю, Янукович вот так делает Пете в аэропорту [манит пальцем]. И туша, он таким даже не был толстым, когда был президентом, 120 килограмм вдруг на моих глазах преображаются в рыхлое облако. И он не идет, а он летит вот так по воздуху к Януковичу. Фу. Вот все, что можно было бы сказать и закончить, если бы только не выборы его президентом», – говорит Черновецкий.

Президентский же срок Порошенко обозначился тотальной коррупцией и развязыванием войны, в которой большую роль, по мнению Черновецкого, сыграл именно Порошенко.

«Когда Януковича смели, то настроения, конечно, очень сильно обострились и запахли войной. Но войны еще не было и близко, если бы не Порошенко. Если бы не Порошенко, не вошли бы в Украину российские танки, никогда бы не вошли. Я не поощряю – это кошмар и позор, но это объективная реальность – война. За что его проклянут – он начал развал Украины.

Вспомните мои слова – доживу до этого или не доживу, но трещат регионы, политики региональной до сих пор никто не придумал эффективной, а постоянно это продолжаться все равно не может. Порошенко развязал войну, он, потому что при нем парламент стал двигать националистические лозунги и оскорблять людей, инициировать закон об одном-единственном языке. Да никогда не будет в Украине один язык», – резюмировал Черновецкий.