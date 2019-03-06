Леонид Грач: На выборы пойдём со старой пророссийской гвардией и Мешковым

06.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Левые силы, потерпевшие поражение на первых российских выборах в Крыму 2014 года, планируют реванш во время предстоящей осенней кампании. Бывший спикер крымского парламента Леонид Грач хочет вернуться в политику, взяв в свою команду экс-президента республики Юрия Мешкова, казаков и «старую пророссийскую гвардию». Главными лозунгами станет критика нынешнего руководства Крыма, которое Грач обвиняет в коррупции и считает перекрасившимися представителями украинской Партии регионов. Об этом экс-глава Верховного Совета АРК рассказал в интервью «ПолитНавигатору».

ПН: В Крыму в ближайшие дни пройдут торжества по случаю пятилетия воссоединения с Россией. Украинские националисты не зря все предыдущие годы пытались ограничить и ликвидировать автономный статус полуострова?

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Л.Г: Когда все уже почувствовали развал Советского Союза, мы пошли на то, что вопреки нежеланию Москвы, ЦК КПСС, нежеланию Кравчука, как председателя Верховного Совета Украины, 12-го ноября 1990 года приняли решение о проведении Всекрымского референдума о восстановлении статуса Автономной Советской Социалистической республики. Это является краеугольным камнем.

Не была бы восстановлена автономия Крыма 20-го января 1991 года – не было бы базового понимания – и юридического, и политического.

На наших глазах в конце 91-го года происходило то, что Ельцин наплевал на Крым, сдал его Кравчуку, прилетел сюда в Севастополь, походил по набережной и отпустил Крым с якорей России. Отсюда пошла вся вакханалия.

ПН: Действительно ли решающую роль в событиях Русской весны сыграла местная «команда победителей»?

Л.Г: Нынешнего главы республики Сергея Аксенова и близко в этих процессах не было, он был просто в политическом смысле мальчиком, который даже и близко не подбегал. А в руках Куницына, известного печально и для Крыма, и для Севастополя, находился нынешний председатель Госсовета, а в прошлом – председатель Верховного Совета Константинов.

Оба, кстати, – и Константинов, и сам глава Республики Аксенов, еще за неделю до проведения известной сессии выступали везде только в поддержку Украины.

Все, что связано с последующими событиями – проведения, подготовки и сессии Верховного Совета, естественно, проходило на «главных плечах», без них бы мы ничего не провели и ни о какой «Крымской весне» не разговаривали, если бы не было так называемых «вежливых человечков».

То есть, Владимир Владимирович Путин принял решение спасать Крым, сюда направлены были спецвойска, которые обеспечили порядок, и без единого выстрела процесс прошел в Крыму и Севастополе. Уже на этом фоне поднялись настроения у людей и так далее.

Это базисное, что нужно понимать, что дало возможность провести «Крымскую весну».

ПН: Назовите главные позитивные и негативные итоги первой пятилетки после воссоединения Крыма с Россией.

Л.Г: Первое – Крым в составе Российской Федерации. Это первое и главное. Второе – российское руководство поняло, что нужно Крым приблизить и построить мост. Мост построен. Третье – в Крым начали вкладывать деньги. В том числе и строительство автомагистрали Керчь-Севастополь.

Негатив весь в том, что руководство России закрыло глаза на то, что в Крыму орудует коррупционная банда. И все те коррупционные скандалы, все те десятки отставок – все это доказательство тому. Это самая главная проблема, которая есть в Крыму.

Москве пора понять – если не наведем порядок в Крыму, не создадим соответствующий международный имидж для Крыма, если мы не поймем, что Крым всегда по духу был автономен, это его история, если это не поймем, значит, жди беды.

ПН: Как изменится повестка в Крыму на выборах-2019 по сравнению с кампанией 2014 года? Протестная заменит патриотическую?

Л.Г: Протестная риторика уже на слуху и на виду. Средний уровень зарплаты в Крыму на 10-15 тысяч ниже, чем в среднем по России. Протестное настроение формируется на антикоррупционных, антиаксеновских, считай, антиконстантиновских возможностях. Нам уже надоело.

Естественно, начинают коситься в сторону Москвы: «Что же ты делаешь, Москва? Почему не принимаешь меры?».

Все, что связано с проведением выборов в сентябре текущего года – уже не будет так, как было четыре года назад, когда была дана команда Володиным, тогда замглавы администрации президента, не пускать, в том числе и меня, больше 2% не давать. Мы же это все знали.

Поэтому сейчас формирование протестных настроений будет совершенно очевидным. Я бы сказал, политически базисным при проведении выборов. Если сегодняшнее руководство Администрации президента пойдет по тому же пути, после всех осечек, которые были в других регионах России в связи с выборами губернаторов, опять начнет регулировать, завозить кадры, которые не знают Крым…

ПН: В симферопольские СМИ уже давно вбрасывают тезис о том, что критики местной власти «шатают» ситуацию в угоду Украине. Это действительно так? Как соблюсти баланс – указывать на недостатки и не подыгрывать недругам из-за Перекопа?

Л.Г: Бывший друг Сенченко сегодня руководит СМИ, который подконтролен главе республики. Они до того боятся всего и до того глупы, если не сказать дурны. Они даже мне, человеку, который связан и с Крымом, и с Севастополем с 1967 года и прошел все, не дают нигде возможность появиться. Они запретили, чтобы кто-то со мной общался…

Вся вертикаль по всему Крыму все равно их, они будут формировать соответствующий состав избирательных комиссий, наблюдателей. Это будет болото, а не честные выборы.

ПН: Есть ли шанс у левых сил, которые на прошлых выборах не прошли ни в парламент Крыма, ни в заксобрание Севастополя?

Л.Г: Я бы очень этого хотел. Могу признаться, что сейчас ведутся встречи, переговоры и та старая пророссийская гвардия, в том числе и бывший президент Крыма Юрий Мешков, и другие, в том числе и казачество, хотят сформироваться вокруг меня как того, кто знает Крым, кто прошел в Крыму все. И того, кто может сделать для Крыма тот рывок, который спасет Крым и даст возможность развиваться, а крымчанам спокойно жить.

ПН: Почему вы сами исчезли из политической жизни Крыма, оставаясь лишь в мелких партиях, которые называли техническими проектами?

Л.Г: Я очень сожалею, что Белавенцев и другие пять лет тому назад, 27-го февраля 14-го года, предали меня. Ведь они все приезжали ко мне сюда, домой, связывали по спецсвязи с министром обороны Сергеем Шойгу, с которым я знаком еще по работе в его аппарате ЦК КПСС. Он мне предложил, что «давай», так далее и тому подобное. Я ему ответил, что всегда готов, но ваша проблема заключается в составе Верховного Соета Крыма в составе людей «Партии регионов», они меня не пропустят.

И через час-полтора после этой встречи я совершенно по стечению обстоятельств вынужден был поехать на встречу с еще одной группой представителей Москвы, которая прилетела, в данном случае это представители ФСБ.

Я случайно подъезжаю и вижу, что стоит Белавенцев и бывший командующий Черноморским флотом. Когда я увидел, что они встречаются со спикером того же парламента, который сегодня есть, я понял, что все не так. А на утро они меня предали.

ПН: Говорят, что закрытые соцопросы в Севастополе показывают снижение рейтинга «Единой России» примерно до 30%. А какова ситуация в Крыму?

Л.Г: Я думаю, здесь еще большее падение. Думаю, что на уровне 15-17% поддержка. Это бывшие бандиты из «Партии регионов». Вся идеологическая основа оттуда. Если будет это все идти, конечно, не будет справедливых выборов.

ПН: Монолитна ли «Единая Россия»? Почему, в отличие от Севастополя, сор удается не выносить из избы?

Л.Г: Аксенов – не Чалый. Чалому нужно отдать должное: он – человек, который служит Севастополю, который хочет, чтобы в Севастополе было меньше завозных. Воров, которые приезжают, уезжают и так далее. А Аксенов, наоборот, сюда тащит всех, кого ему дают.

Конечно, у них с Константиновым трения идут. Сейчас стоит вопрос в том, как им сохраниться. Аксенов сегодня более уязвим, чем Константинов. Аксенов понимает, что его судьба на выборах будет в руках парламента. По действующему законодательству, глава республики избирается на сессии Госсовета. Отсюда следует, что Аксенову нужно иметь свое большинство в парламенте, который изберется в сентябре. Значит, уже идет терка, кто сколько заберет.

ПН: Как вы можете оценить продолжающееся уже несколько лет противостояние политических элит в Севастополе?

Л.Г: В 67-м году меня призвали служить в ПВО в город-герой Севастополь. У меня нет слов, что это была за аура, что значит город-герой, какой высокий порядок и культура были. Я заразился всем, чем можно заразиться – любовь к городу, патриотизмом. Я этом городе я заканчивал срочную службу членом КПСС, встретил девушку, керчанку, на которой впоследствии женился. Я помню, где мы с будущей супругой гуляли. Графская пристань для меня была святым местом…

Не может сегодня никто быть губернатором Севастополя кроме севастопольца. Я, как секретарь обкома, который занимался этим, – Севастополь никогда на привозного первого секретаря не шел. Вот такой Севастополь, он неприступен для заезжих. Надо это понимать и уважать. Севастопольцы более воинственны, чем располосанный Крым.

ПН: Что бы сказали читателям с Украины? Есть ли там шансы для возрождения Компартии?

Л.Г: Сегодня это беда, что на Украине идет такой фашистский процесс. Это не декоммунизация, это фашисты, которые делают то, что им говорит Запад. Но никогда, пока там осталась симоненковщина, никогда Компартия не возродится. Он предал. Все то, что случилось в свое время, я тогда категорически выступал на съезде партии, что нельзя во втором туре президентских выборов 2010-го года поддерживать ни Тимошенко, ни Януковича. Это не дело партии, это предательство партийных интересов. Так и случилось. Все то, что сегодня происходит в российско-украинских отношениях, эта враждебность, национализм – все это надо брать и Симоненко в зачет.

ПН: Пытались ли сами ездить на Украину после 2014 года?

Л.Г: Я предупрежден, что, как только переступлю границу, меня сразу же арестуют. Я даже не могу поехать на могилу родителей, которые похоронены на Украине, где я родился.

ПН: Что заставляет крымских депутатов и экс-чиновников посещать Украину, зная о риске ареста?

Л.Г: Там спрятаны их денежки. Поэтому они едут туда – и бывшие министры, и все, кого хватают там, и так далее. Не потому, что они изменили, не остались на Украине, а были в Крыму, а потому, что там есть, что запрятано.

ПН: Говорят, что покойный Лев Миримский играл роль посредника при продаже украинскими политиками имущества в Крыму. А кто теперь играет такую роль? Много ли имущества украинских олигархов осталось в Крыму?

Л.Г: Миримский был, в принципе, грязным человеком всю жизнь. Я его знаю еще с начала 80-х. Этот был «башмаком». И в первые месяцы, в 14-м году он тут разъезжал и выдавал, что «то решу, то решу», но ничего он по большому счету не решал. Тут есть те, кто и сегодня руководит этим, они в составе Госсовета. В том числе, этим активно занимается и сам Константинов, и сам Аксенов, потому что без их ведома ничего не происходит.

ПН: Что вы думаете о грядущей приватизации крупнейшего винзавода «Массандра», каково его будущее?

Л.Г: Бросили им кусок на растерзание, объединение «Массандра». 146 километров от Фороса до Судака вдоль берега моря будут сейчас разделены, будут дерибаниться и не будет ни виноградников, ни «Массандры», а будет бардак.

ПН: Верите ли, что планы правительства РФ – сравнять уровень жизни в Крыму и Краснодарском крае к 2022 году, будут реализованы?

Л.Г: Нет, не верю, потому что Дмитрий Медведев способен только на болтовню. Он подтверждал это каждый раз своими приездами в Крым. Наболтает-наболтает, и ничего не делается. Я знаю хорошо Кубань, Краснодарский край – там высокоразвитая аграрная промышленность, там прекрасные дороги, ухоженные станицы-поселки, там управляемость. Равнять нас с Краснодаром и Кубанью – Крым далек, он отстал уже давным-давно.