Леонид Кравчук объявил русских «элитой войны»

30.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Украина всегда была и будет в сфере интересов Российской Федерации, независимо от того, кто будет возглавлять эти страны.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил экс-президент Украины Леонид Кравчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как пример бывший президент привел свою встречу с президентом РФ Борисом Ельциным, которая состоялась в 1993 году. Тогда Ельцин показал Кравчуку еще не утвержденный проект указа президента РФ.

«Читаю: «Указ президента России о принципах внешней политики России». Этот, говорит, документ, я буду выносить на заседание российской Думы. Я вам процитирую один пункт этого документа по памяти. «Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России». Точка. Этот документ принят, он действует и сегодня. Я хочу, чтобы не было ни у кого каких-то иллюзий, что придет какой-то другой президент в России или в Украине, вдруг, и все поменяется коренным образом. Есть основы политики, которая строится. 150 лет Россия воююет, 150 лет. Элита войны», – заявил Кравчук.