Леонид Кравчук отправился на встречу к своим беловежским подельникам

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Новости Украины

Сегодня днём после продолжительной болезни на 89 году жизни скончался первый президент «незалежной» Украины Леонид Кравчук.

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в кругу семьи покойного, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напомним, до конца июня 2021 года Кравчук возглавлял украинскую делегацию в Контактной группе на переговорах в Минске по Донбассу, после чего состояние его здоровья ухудшилось.

«Кравчук помер. Подписанты Беловежских соглашений теперь в аду в полном составе», – констатировал харьковский активист, узник украинского режима Константин Долгов. «Восхитительная новость — Кравчук дал дуба!» – комментирует киевский адвокат Татьяна Монтян.

По её словам, в компании Кравчука и ему подобных – не хватает только Михаила Горбачёва.

«Наш котик присоединился в адском котле к Ельцину и Шушкевичу! Черти в восторге и торжественно объявляют технический перерыв в Аду! Ну а эти трое дружно ждут Мишаню «Меченого» Горбачева! Кучно пошло, однако!» – добавила Монтян.

Кроме того, эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов напомнил, что Кравчук был одним из инициаторов церковного раскола на Украине.

«Кравчук не может быть отпет по канонам Церкви, следовательно, он идёт в ад как создатель современного церковного раскола в Новороссии, Малороссии и на Подкарпатской Руси и строитель униатского нацистского проекта «самостийной Украины», частью которого является не только сам церковный раскол, но и широченная автономия УПЦ, в получении которой в 1990 м году Кравчук приложил огромную роль. Вслед за Кравчуком уйдет в ад все его как перечисленное выше, так и перечисленное наследие, ибо зло не может быть отпето Церковью», – сказал Фролов в комментарии «ПолитНавигатору».

При этом он добавил, что Кравчук умер буквально в тридцатилетний юбилей созданного им в мае 1992 го года церковного раскола.

«Кравчук предан анафеме вместе с соперником Денисенко поскольку в тексте анафемы, указаны Филарет Денисенко и те, кто с ним, и, следовательно, всё наследие раскола – уния, автокефалия УПЦ (мегааавтономия -это путь к ней ) и униатская «историософская ересь украинства»преданы Святой Церковью анафеме, а выполнение задач СВО в полном объеме является исполнением православного долга, священной обязанностью», – подчеркнул эксперт.

Напомним, буквально на прошлой неделе скончался ещё один подписант Беловежских соглашений, председатель Верховного Совета Белоруссии 1991-94 годов Станислав Шушкевич.