Леонков: Белоруссия стала острием российского копья

14.09.2021 14:23 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Американские СМИ называют Калининградскую область Российской Федерации «занозой в теле Европы»

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

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«Когда американские СМИ пишут о Калининграде, то часто называют Калининградскую область занозой в теле Европы. По аналогии с этим, Белоруссию можно назвать острием копья. Нашего копья. У которого, условно, наконечник это – Белоруссия, древко – Россия. Причем, каждый раз американцы на это острие натыкаются, что очень их раздражает. И они уже не знают, что же такое придумать, чтобы напугать этим копьём европейцев», – – сказал эксперт «Московскому комсомольцу».

В свою очередь издание поинтересовалось, почему западная пропаганда в этом году практически не уделила внимания российско-белорусским учениям «Запад» в отличие от прошлых лет.

«Думаю, еще услышим их стоны. Тем более, что на сей раз учения «Запад» можно назвать самыми крупными в истории. В прошлый раз на «Запад-2017» собрали порядка 17 тысяч военнослужащих, так и то Западе кричали: всё, Прибалтике и Польше конец! У страха глаза велики, все цифры перепутали, каждого военнослужащего раза по три, видимо, посчитали. У них в результате вышло, что мы вывели на полигоны тысяч под сто народу. Хотя на самом деле по полигонам бегало 13 тысяч, да еще 4 тысячи – это были тылы и штабы», – отметил аналитик.

«А в этом году, если сравнить с теми цифрами, народу участвует почти в 10 раз больше – до 200 тысяч военнослужащих. Интересно, как они в этот раз считать будут? Тут уже, наверное, миллиона два насчитают», – добавил Леонков.