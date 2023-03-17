Леонков: «Сейчас добиваются остатки кадровых военнослужащих ВСУ»

В попытках удержать Авдеевку и Марьинку вооруженные формирования Украины несут огромные потери

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил российский военный эксперт Алексей Леонков.

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«Большой ценности, как логистический или какой-то иной пункт, та же Авдеевка для украинских сил не имеет — там все разрушено. В боях за нее, а также за Артемовск и Марьинку они несут неоправданно высокие потери. В них добиваются остатки кадровых военнослужащих и, что самое главное, офицеров. Однако смысл в этом они видят. Они боятся, что фронт сдвинется, начнется наше наступление, и они его не удержат.

Поэтому противник старается удержать эти пункты, чтобы в дальнейшем они были для российских войск точками преткновения, которые сдерживают продвижение и оттягивают на себя наши силы. Такие укрепленные районы с бетонированными бункерами, складами и развитыми минными полями у них вряд ли еще будут. Их строили годами», – сказал Леонков «Известиям».