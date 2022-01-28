Леонков: Спасение постсоветских стран только в составе России

28.01.2022  20:12 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, СНГ, СССР


Ни одна из постсоветских стран за тридцать лет так и не сумела построить успешной государственности, поэтому они все должны вернуться в состав единственного успешного государства – России.

Об этом в эфире YouTube-канала «СМЕРШ. Крымский Фронт» заявил военный эксперт Алексей Леонков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ни одна из постсоветских стран за тридцать лет так и не сумела построить успешной...

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«Мы видим, что русскоговорящие люди, которые не были похожи на латышей или узбеков, подверглись притеснениям. Об этом не нужно стесняться говорить, потому что фактов много, но именно это послужило тому, что эти оторвавшиеся территории, которые раньше входили в состав Российской империи, не показали примера национального расцвета и показатели в экономике и культуре.

Мы видим, что там полно противоречий, есть коррупция и другие составляющие, но счастья нет. И среди этих стран, отдельным мостом стоит Россия, которая несмотря на то, что прошла такой же путь, она возрождается и поднимается», – сказал он.

Кроме того, эксперт отметил, что счастье в постсоветских странах придёт только тогда, когда они воссоединятся с Россией.

«Теперь России нужно вернуть эти земли обратно и рассказать народам, что все 30 лет над ними проводился бесчеловечный эксперимент, сделанный чужими руками, что и обманули и не будет и счастья никогда.

Потому что счастье – только в единстве народов, в том, что у нас складывалось веками, единое большое государство под названием Россия», – заключил Леонков.

 

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