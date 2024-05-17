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Мало кто обращал внимание, но украинские СМИ в течение года до подрыва смаковали каждый удар «Хаймарсами» по Каховской ГЭС

Об этом в эфире радио КП рассказал председатель Совета депутатов городского округа Новая Каховка Владимир Леонтьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Систематическое разрушение ГЭС началось задолго до 6 июня, ещё летом 2022 года террористической Украине «цивилизованный» Запад любезно предоставил высокоточные ракеты. Сегодня лишний раз смотрел эти скрины, которые мы сохранили, с радостными воплями украинских СМИ о том, как разрушалась ими Каховская ГЭС. Фиксировали каждый прилёт, и одни сутки были, когда больше 80 «Хаймарсов» прилетело только по Каховской ГЭС и району. И 6 июня, честно, я не поверил, когда мне позвонили», – вспоминал Леонтьев.