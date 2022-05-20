Леонтьев: Нацизм на Украине придётся добивать физически

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Новости Украины

Нацистская идеология глубоко внедрена в силовую часть украинской политики, что в краткосрочном текущем плане способствует эффективному противодействию СВО.

Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв live» заявил журналист и политолог Михаил Леонтьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы говорим, что имеем дело на Украине с нацистским режимом, по сути. А мы это видим всё больше и больше. Нацистская идеология, глубоко внедрённая в силовую часть украинской политики, она является в краткосрочном текущем плане фактором, способствующем эффективности противодействия нашей операции. Нацизм – это серьёзная мотивация», – отметил он.

«Нацистский режим как система не дрогнул даже при осаде и взятии Берлина. Внутренних проблем у них особенно не было никаких. Их просто пришлось добить физически. Это, экстраполируя на украинскую ситуацию, тоже говорит кое о чём», – объяснил Леонтьев.