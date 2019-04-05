Леонтьев обещает распад и агонию США по примеру СССР

05.04.2019, Москва, Владимир Гладков

На сегодняшний день США достигли максимальной точки своего развития, после чего, как следует из законов истории, наступает распад. Об этом в эфире радио заявил российский телеведущий Михаил Леонтьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, интересно просто подумать, на какой точке траектории гниения, развала и агонии стоят Соединённые Штаты. Это же самый общий, абсолютно универсальный цикл. То есть, появляется в мире какой-то доминант. Обычно за счёт того, что он имеет реальные и качественные конкурентные преимущества. В политической системе, в военной организации, в экономике, экономическом укладе – то, что называется империей, она рождается таким вот образом. И сначала это период качественного роста. То есть, идёт экспансия за счёт конкурентных преимуществ. Ты просто гораздо сильнее всех, реально.

Когда твой опыт, твои методы, твою систему организации перенимают остальные акторы, у тебя качественные преимущества кончаются, но ты, все равно, уже самый большой, у тебя есть мощь накопленная. Тогда идёт компенсация качественного эффекта, в экономике это очень легко, то есть ты компенсируешь масштабом, у тебя начинается количественная экспансия. У тебя меньше, грубо говоря, эффективность, но количество больше.

Потом ты достигаешь здесь предела, и тут начинается третья фаза. Это фиктивный рост, то есть, эмиссия. Ты находишься на пике величия, ты уже достиг пика, то есть уже дальше по траектории у тебя снижение, но ты думаешь, что находишься в самой высшей точке. То есть, ты начинаешь занимать деньги, грубо говоря. Тебе все дают, потому что ты самый лучший заёмщик, самый мощный, надёжный, великий, поди тебе не дай», – отметил политолог.

«Кризис 2008 года – это гораздо более существенный, чем «близнецы», Югославия, чем всё остальное (это всё симптоматика). А кризис – это не симптоматика, который не преодолён до сих пор, то есть, он до сих пор идёт, реально.

А сейчас это уже агония, ранняя стадия агонии. Они боятся, с какой скоростью сейчас же процессы очень ускоренные, в принципе, всё может произойти очень быстро. Как с Советским Союзом», – добавил Михаил Леонтьев.